Plač v YMCA! „Bolo to veľmi intenzívne,“ priznal slovenský spevák počas akustickej session

Slzy, ticho a pravda. Presne takéto emócie priniesol spevák MadRich počas exkluzívnej akustickej session v historickej budove YMCA v Bratislave. Počas vystúpenia, kde predstavil akustickú verziu skladby Paradox, sa zlomil a slzy pred kamerami sa spustili. „Bolo to veľmi intenzívne,“ priznal spevák so zlomeným hlasom, keď rozprával o príbehu, ktorý za piesňou stojí.

Zobraziť galériu (4) MadRich x YMCA. Na obrázku logo budovy YMCA a logo MadRich, ktoré na mieru vytvoril Jakub Mikula. (Zdroj: Matúš Maťufka)

Zrodila sa hviezda, ktorá pozná showbiz

Hudbu od MadRicha si možno ešte nestihol zachytiť a niet sa čomu čudovať. Jeho prvý singel vyšiel len v máji a debutový album Home Alone je naplánovaný na september. No už teraz je jasné, že nejde o žiadnu hudobnú jednohubku. MadRich prináša cestu plnú zrkadiel, emócií a vnútorných paradoxov, ktoré prežíva každý z nás. Za menom MadRich sa skrýva Štefan Modrič, ktorý nie je v slovenskom showbiznise žiadnym nováčikom. Niekoľko rokov pôsobil ako moderátor v Rádiu Európa 2, no do širšieho povedomia sa dostal najmä vďaka šesťročnému pôsobeniu v TV Markíza, kde divákov sprevádzal ako redaktor Telerána. Okrem toho je úspešným podnikateľom a zakladateľom PR agentúry Getlike, ktorá v roku 2022 získala prestížne ocenenie Prokop.

Ale jeho srdce vždy bilo pre hudbu. V roku 2025 sa preto odhodlal splniť si dávny sen a predstavil sa verejnosti ako spevák. Jeho debutový singel Paradox, ktorý zaznel premiérovo na multižánrovom podujatí Self Mirror Soundescape, ponúka intímny pohľad na vnútorné protiklady a pocit rozorvanosti, ktoré sú v dnešnom svete až nepríjemne známe.

Naľavo spevák MadRich, napravo hudobný producent a klávesák slovenskej reggae kapely Medial Banana – Lukáš Minařík, známy aj ako Lukie FWD. (Zdroj: Matúš Maťufka)

Keď úsmev klame a refrén kričí „I’m alive!“

Po skladbe Paradox prišiel aj druhý singel Comfortable in Breakdowns. V ňom MadRich skúma, ako často pred svetom hráme divadlo. Úsmev, zatiaľ čo vnútri prežívame ticho. Text skladby hovorí o maske, ktorú si nasadzujeme, aby sme skryli, že sa rozpadávame.

MadRich sa nebojí ukázať zraniteľnosť, práve naopak. V novej live akustickej session odhaľuje proces vzniku skladby Paradox, a zároveň sa nebojí priznať jej inšpiráciu. Tragickú osobnú stratu, ktorá dodáva textu surovú úprimnosť: „Keď som mal 24 rokov, stratil som svojho partnera.“ Práve pri jej zdieľaní sa spevák pred kamerami rozplakal. A keď v refréne zaznie silné „I’m alive!“, mrazí to ešte viac.

Chlapi (ne)plačú. Spevák MadRich sa neubránil slzám. (Zdroj: Matúš Maťufka)

Toto nechceš premeškať

MadRich nie je len nový hlas na scéne. Je to hlas, ktorý niečo prežil a nebojí sa to povedať nahlas. Slzami, hudbou aj príbehom. Jeho vizuálne aj hudobné výpovede majú hĺbku, ktorá v dnešnom svete scrollovania kričí po zastavení.

Pozri si live vystúpenie v YMCA na jeho YouTube kanáli a sleduj MadRicha na Instagrame. Pretože tento hlas budeš ešte počuť.

