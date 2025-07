Predĺžený víkend plný výletov a relaxu? Zamierte na Kúpeľný ostrov!

(Zdroj: Ensana)

Ak predpoveď počasia sľubuje slnečné dni, naplánujte si predĺžený víkend plný turistiky a zaslúženého oddychu. Lákajú vás túry a výlety k historickým pamiatkam, no radi by ste sa po dobrej večeri zrelaxovali vo vírivke s drinkom v ruke a užili si ničnerobenie? Môžete mať všetko!

Je piatok, vonkajší teplomer ukazuje vysoké čísla a vy dokončujete posledné pracovné zadanie. Onedlho odchádzate domov, tentokrát však len na otočku, pretože si idete zbaliť plavky, pohodlné športové oblečenie a vyrážate na zaslúžený víkendový pobyt. Po menej ako hodinke cesty autom z Bratislavy vystupujete na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch, kde vás čakajú liečivé pramene, bohaté možnosti aktívneho oddychu a komfort štvorhviezdičkového hotela Esplanade Health Spa Hotel.

Keď ste si rezervovali svoj víkendový pobyt, zvolili ste možnosť ubytovania s polpenziou, čo znamená, že na vás ďalší deň ráno čakajú štedré hotelové raňajky a neskôr chutná večera podávaná formou bufetových stolov. Medzi ponúkanými jedlami nechýbajú rôzne zeleninové pokrmy a čerstvé ryby, ktoré v horúcom letnom období určite oceníte. Vyhýbate sa mäsu alebo máte špeciálne požiadavky na stravu? Dajte vopred vedieť a kuchári sa radi prispôsobia vašim stravovacím preferenciám či obmedzeniam! Vďaka kuchyni hotela Esplanade Health Spa Hotel sa vám ani raz nestane, že by ste z jedálne odchádzali hladní.

(Zdroj: Ensana)

Užite si aktívny oddych

Piešťany ponúkajú množstvo možností na to, aby ste boli aktívni a fit – a to bez ohľadu na to, či ste na liečebnom alebo wellness pobyte. Máte radi turistiku? Značené chodníky vás nasmerujú priamo do prírodnej krajiny v okolí mesta. Trasy sú vo všeobecnosti primerane náročné a ponúkajú dychberúce výhľady na údolie rieky Váh, rozľahlé lúky a malebné vinice. Vaším cieľovým bodom môže byť napríklad zrúcanina hradu Tematín, ktorý je opradený legendami a obklopený nádhernou prírodou. Možno neviete, že prvá písomná zmienka o tomto hrade pochádza už z roku 1270! Vychutnajte si pohodovú turistiku a spoznajte významnú obrannú pevnosť Uhorska.

Alebo sa vydajte na cyklistickú túru a preskúmajte najkrajšie kúty západného Slovenska. Vyskúšajte napríklad nenáročnú kruhovú trasu okolo vodnej nádrže Sĺňava – ak budete mať šťastie, môžete spozorovať viaceré vzácne druhy vtákov vrátane čajky sivej alebo rybára riečneho. Do pozornosti dávame aj cyklochodník Dubová, ktorý vedie malebnou trasou pozdĺž potoka.

(Zdroj: Ensana)

Ťahá vás slnečné počasie k vode? Na neďalekej Sĺňave môžete vyskúšať rôzne vodné športy, ako napríklad vodné lyžovanie, plachtenie alebo veslovanie. Vedeli ste, že za surfovaním nemusíte cestovať až k moru? Vodná nádrž ponúka aj možnosť windsurfingu, ktorý poteší každého, kto nepovie nie novému športu. Nie je sa čomu čudovať, že toto slnečné jazero na úpätí pohoria Považský Inovec si každé leto získava srdce mnohých milovníkov vody!

Piešťany nie sú len kúpeľné, ale aj golfové a tenisové mesto. Či už vám niečo hovoria pojmy ako „hole-in-one“ a „match point“, alebo ste v oboch športoch nováčik a túžite sa postupne zdokonaľovať, prídete si na svoje. A mimochodom, Piešťany majú výbornú polohu aj pre prípad, že zvažujete návštevu slávneho zámku Alžbety Bátoryovej v Čachticiach!

Ak by vám počas dňa vyhladlo, začiatkom júla sa na Kúpeľnom ostrove uskutoční obľúbený Schnitzel & Strudel Festival, počas ktorého sa môžete tešiť nielen na originálne kuracie, bravčové a teľacie rezne, ale aj domácu štrúdľu a živú hudbu. Ak ste milovník vína, poznačte si dátum 5.7. a prijmite pozvanie na tretí ročník degustácie vína WineDay. Viac ako 70 vínnych značiek z Francúzka, Španielska, ale aj Argentíny, Austrálie a Chile znamená len jediné – toto podujatie si nemôžete nechať ujsť!

(Zdroj: Ensana)

Otvorte kalendár a zapisujte aj dátum 18.7., keď v Piešťanoch oslávi polstoročie života jeden z najvýraznejších talentov slovenskej módnej scény, Fero Mikloško! Čaká vás prehliadka 50 nádherných modelov, ktoré opäť potvrdia výnimočnosť tohto módneho dizajnéra. Pripravte sa na večer plný VIP exkluzívnych hostí, skvelej hudby a množstva prekvapení.

Nezabudnite na oddych

Po dni plnom rôznych aktivít myslite aj na relax. Hotel Esplanade Health Spa Hotel ponúka najmodernejšie kúpeľné a rehabilitačné centrum v strednej Európe, čo znamená, že po príchode z túry alebo cyklovýletu vás budú čakať tie najlepšie masáže, blahodarné bahenné zábaly aj moderný saunový svet. Vyskúšajte aj balneoterapeutické procedúry, ktoré sa už po stáročia používajú na liečenie artritídy, ekzémov, psoriázy či ochorení dýchacích ciest. O obľúbenosti piešťanských kúpeľov niet pochýb – len za minulý rok tu hostia strávili takmer 630-tisíc nocí!

(Zdroj: Ensana)

Objavte množstvo aktivít, ktoré ponúka Kúpeľný ostrov, doprajte si liečebné aj wellness procedúry a užite si špičkovú večeru. Deň zakončite drinkom, ktorý si vychutnáte v teple vírivky. Znie to ako dokonalý predĺžený víkend? Nemusíte na nič čakať, kliknite na ensanahotels.com /sk a rezervujte si svoj letný pobyt!

- reklamná správa -