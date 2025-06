Milióny fuč a chaos vo vláde: Jeden minister zdiera, druhý zakazuje!

(Zdroj: Adobe Stock)

Štát ťahá z ľudí nové dane, no zároveň sám prichádza o obrovské peniaze! Ministerstvo zdravotníctva navrhuje zákaz predaja jednorazových elektronických cigariet a špeciálnych príchutí nikotínových výrobkov, čo môže rozpočet pripraviť až o 114 miliónov eur. A to všetko v čase, keď si rodiny a firmy siahajú hlbšie do vreciek. Kto to celé zaplatí?