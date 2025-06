Začínal medzi paletami v mraziacom boxe, dnes školí celý „východ”

Pod červenou strechou niektorí zamestnanci pracujú už od roku 2000, vrátane Ivana Zelinku (na foto vľavo) (Zdroj: Kaufland)

Od mínus dvadsať k tímovej práci

Jeho prvý deň nebol z tých, na ktoré sa zabúda. „Poslali ma do mraziaceho boxu, kde bolo mínus dvadsať stupňov Celzia. Triedili sme palety s tovarom. Bola to moja prvá lekcia, kde som si uvedomil, že bez poriadku a tímovej spolupráce obchod nefunguje,” spomína. Začínal ako štvorhodinový brigádnik, no postupne prešiel všetkými možnými pozíciami. Pomáhal otvárať nové predajne, zavádzal obslužné pulty, a bol aj pri zrode Frische akadémie, kde školil vyše 1 200 kolegov.

Dnes ako tréner čerstvosti dohliada na 28 predajní na východnom Slovensku. Venuje sa školeniu zamestnancov od predavačov až po vedúcich predajní. „Čerstvosť je základ. Neponúkaj zákazníkovi to, čo by si si sám nekúpil,” zdôrazňuje. V Kauflande už 25 rokov platí, že kvalita je základom dobrej reputácie.

Ivan Zelinka dnes v Kauflande pôsobí ako tréner čerstvosti (Zdroj: Kaufland)

Práca, ktorá nikdy neomrzí

Ivan patrí k tým ľuďom, ktorí v práci našli nielen živobytie, ale aj zmysel. „Nikdy som sa v Kauflande nenudil. Každý deň je iný. Raz riešite objednávky, inokedy nastavujete procesy alebo motivujete tím, aby všetko fungovalo ako má.“ Vyhovuje mu dynamika, sloboda pohybu a kontakt s ľuďmi. „Nevedel by som si predstaviť, že osem hodín denne sedím v kancelárii. Potrebujem byť v teréne, byť medzi ľuďmi.“ Aj vďaka tejto energii vníma prácu v obchode nie ako rutinu, ale ako živý organizmus, kde je každý deň čo zlepšovať.

Za štvrťstoročie sa zmenilo veľa a Ivan bol pri tom. Viete si predstaviť, že fax bol v roku 2000 najsofistikovanejším zariadením, s ktorým sa pod červenou strechou pracovalo? Dnes je všetko digitalizované. Kedysi každý deň dodávalo tovar do obchodov aj 40 rôznych dodávateľov. “Teraz príde jeden kamión z nášho logistického centra. Práca je teraz neporovnateľne jednoduchšia.“

Samoobslužné pokladnice reťazec zaviedol už v roku 2016 (Zdroj: Kaufland)

Vybudoval si kariéru aj rodinu

Rovnako sa zmenil aj prístup k zamestnancom. Kaufland už nie je len výkonný stroj, ale aj partner, ktorý má záujem na osobnom rozvoji ľudí a kladie dôraz na rovnováhu medzi prácou a súkromím. „Na začiatku to bol tvrdý direktívny systém, dnes je to tímová spolupráca, otvorená komunikácia a dôraz na kvalitu,“ hodnotí Ivan.

Vie, o čom hovorí, z brigádnika sa stal líder, ktorý pomáha iným rásť. Reťazec však neovplyvnil len jeho kariéru. Práve v jednej z predajní spoznal svoju budúcu manželku. Po pol roku sa presťahovali do Prešova, kde už 22 rokov spolu žijú a vychovávajú dve dcéry. „Aj preto mám k tejto práci osobný vzťah, vďaka nej mám nielen skúsenosti, ale aj rodinu.“

Všetko najlepšie, Kaufland

Dnes má Kaufland 84 predajní, vyše 8 200 zamestnancov a spolupracuje s viac ako 500 slovenskými dodávateľmi. Aj vďaka takým ľuďom ako Ivan Zelinka sa mu darí byť nielen obchodom, ale aj miestom, kde sa dá rásť a zostať, pokojne aj celý pracovný život. A čo by mu

Ivan zaželal k výročiu? „Ak by bol Kaufland človek, bol by to určite zodpovedný, spravodlivý a dobrý parťák. Prajem mu, aby si udržal svoju výbornú kondíciu a hlavne nezaspal na vavrínoch. My v Kauflande totiž veríme, že keď sa prestaneme zlepšovať, prestaneme byť dobrí, a podľa toho sa každý deň riadime.“

Za 25 rokov prešiel Kaufland dlhou cestou, dnes patrí medzi najobľúbenejších predajcov na Slovensku (Zdroj: Kaufland)

- reklamná správa -