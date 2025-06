Bratislava zažije jedinečnú boat party s Giuseppem Ottavianim už 19. júla

(Zdroj: Archív Ear-Gasmic)

Letné párty pod holým nebom majú svoje čaro, no keď sa spojí kvalitná hudba, svetový DJ a výnimočné prostredie v rámci párty plavby po Dunaji – vzniká niečo, na čo sa nezabúda. 19. júla sa Bratislava stane dejiskom unikátnej Ear-Gasmic boat party, ktorej hosťom nebude nikto iný než Giuseppe Ottaviani – svetovo uznávaný producent a DJ, známy svojím energickým trance štýlom a silným prepojením s fanúšikmi.

Plavba, ktorá rozbúši Dunaj

Loď Harmónia sa vydá na večernú plavbu Dunajom priamo z centra Bratislavy smerom na Čunovo. Počas 5 hodín plavby návštevníci zažijú neopakovateľnú kombináciu DJ setov, panoramatických výhľadov a atmosféry, ktorá ponúkne taktiež západ slnka na vode. Plavba sa koná v čase 17:00 – 22:00 hod. a nebude chýbať aj oficiálna after party v Aldea Clube od 22:30 – 5:00 hod.

Okrem Giuseppeho sa na palube predstavia aj support DJi Unbeat a Kristy Jay, ktorí rozohrejú tanečný parket ešte pred tým, ako talianska legenda prevezme kontrolu nad mixpultom.

Limitovaná kapacita – lístky sú už v predaji

Kvôli exkluzivite podujatia je kapacita prísne limitovaná. Ak nechceš premeškať tento hudobný zážitok leta, odporúčame zaistiť si svoj lístok čo najskôr.

Kto je Giuseppe Ottaviani?

Giuseppe Ottaviani patrí medzi najuznávanejších umelcov na svetovej trance scéne. Je známy svojimi strhujúcimi live vystúpeniami, precíznou produkciou a vášňou, ktorú do svojej hudby vkladá už viac ako dve dekády. Počas svojej kariéry spolupracoval s menami ako sú Armin van Buuren, Paul van Dyk, Ferry Corsten, Scooter, Solarstone a pod. a vystupoval na najväčších festivaloch od Tomorrowlandu, cez EDC Las Vegas, Ultra Miami, Parookaville, Creamfields až po A State of Trance.

Jeho história siaha až do roku 1999, kedy spoluzaložil projekt NU NRG, ktorý sa preslávil v rámci labelu Vandit Records. Od roku 2005 pokračuje v sólovej kariére, počas ktorej vydal niekoľko úspešných albumov, ako napríklad Go! (2009), Magenta (2013), Alma (2016), Evolver (2019) a trojdielny projekt Horizons (2022).

V roku 2024 predstavil nový projekt s názvom OTTAGON, pod ktorým spája prvky trance music a melodického techna. Debutový singel „Find You“ vyšiel v januári 2025 pod labelom Armada Music a je súčasťou albumu „Eight“, ktorý bol vydaný dňa 2. mája 2025 prostredníctvom vydavateľstva Armada Music. Album obsahuje 12 skladieb, vrátane spoluprác s vokalistami ako Lake Silver, Lilly Ahlberg, SGNLS a Adriana Stone. Medzi výrazné skladby patria „Dust“, „Find You“, „We Are Free“ a „Are We Dreaming“. Názov albumu „Eight“ odkazuje na jeho inovatívne živé vystúpenia, kde je obklopený ôsmimi MIDI klávesnicami usporiadanými do oktagonu.

Jeho produkcia často vychádza pod značkami ako Black Hole Recordings, Armada, FSOE a jeho vlastným labelom GO Music. Giuseppeho diskografia zahŕňa viac ako 80 vlastných skladieb a vyše 60 remixov.

Ak aj vy patríte medzi skutočných „music lovers“, tak sa určite uvidíme 19. júla 2025 na Ear-Gasmic boat party.

Vstupenky na Predpredaj.sk.

