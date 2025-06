Hip-hopový hit „It's Like That“ od RUN DMC sa v podaní LEGO Group a „Global Girls Crew“ stáva inšpiráciou pre dievčatá, ktoré chcú objavovať radosť zo stavania

(Zdroj: LEGO)

Spoločnosť LEGO dnes spustila novú kampaň s názvom „She Built That“. Spoločne s globálnou dievčenskou skupinou pretvorili známy hip-hopový hit „It’s Like That“ od RUN DMC na energickú oslavu dievčenskej kreativity. Fanúšikovia si môžu videoklip „She Built That“ pozrieť tu.

Vo svete, kde je stavanie stále vnímané cez rodové stereotypy, prináša táto hymna, po prvýkrát uvedená v roku 1983 skupinou RUN DMC, nový pohľad na vec. Názov „She Built That“, upravené texty a videoklip sa snažia motivovať spoločnosť a dievčatá na celom svete, aby sa vnímali ako inšpiratívne staviteľky, tvorkyne a inovátorky. Nová verzia hitu spája výnimočné hviezdy generácií Z a Alfa a ukazuje, ako dievčatá už dnes úžasným spôsobom formujú svet okolo seba.

(Zdroj: LEGO)

Pôvodná pieseň „It’s Like That“ bola považovaná za priekopnícku hymnu svojej doby, ktorá odštartovala revolúciu v hip-hope a prepojila pouličnú realitu s optimistickým posolstvom. Nová verzia od LEGO Group vzdáva hold minulosti a zároveň otvára cestu budúcnosti, v ktorej môže každé dievča s hrdosťou povedať: „Ja som to postavila!“

„Run DMC vždy búral bariéry a inšpiroval k zmenám. Sme nadšení, že naša klasická hymna bola pretvorená ako ‚She Built That‘ a oslavuje kreativitu a inovácie dievčat po celom svete. Tak ako sme posúvali hranice hip-hopu, chceme inšpirovať svet, v ktorom každé dievča rozpozná svoju silu tvoriť a budovať,“ uviedli členovia kapely Joseph „Rev Run“ Simmons a Darryl „DMC“ McDaniels.

(Zdroj: LEGO)

Kampaň prichádza v čase, keď je pohľad na staviteľov stále silno ovplyvnený rodovými stereotypmi. Nový globálny výskum od LEGO Group totiž aj napriek pokroku odhaľuje, že si deti pod slovom „staviteľ“ najčastejšie predstavia „muža na stavbe“ (39 %) a „chlapca, ktorý sa hrá so stavebnicou“ (36 %).

Prieskum, ktorý zahŕňal 32 605 rodičov a detí z 21 krajín, zistil, že 80 % dospelých verí, že spoločnosť stále vníma chlapcov ako prirodzene lepších staviteľov než dievčatá. Nie je prekvapením, že v dôsledku toho dievčatá a matky často podceňujú svoje vlastné staviteľské schopnosti v porovnaní s chlapcami a otcami. LEGO Group to chce zmeniť.

(Zdroj: LEGO)

Výskum tiež odhalil rozdiel v sebavedomí medzi deťmi – dievčatá hodnotia svoje staviteľské schopnosti ako slabšie než chlapci. Až 70 % dievčat uviedlo, že je pre ne ťažké predstaviť si samy seba ako niekoho, kto je dobrý v stavaní.

Pozitívne je, že 81 % rodičov verí, že je čas urobiť slovo „stavanie“ rodovo inkluzívnejšie, a deti s tým súhlasia – viac než 92 % hovorí, že by sa každý mal cítiť schopný stavať, zatiaľ čo 86 % verí, že včasná podpora kreativity by im mohla pomôcť meniť svet.

(Zdroj: LEGO)

„Byť staviteľom neznamená len nosiť ochrannú prilbu a pracovať s kladivom; ide o využitie kreatívneho potenciálu každého mladého človeka na budovanie snov, vytváranie spojení a formovanie budúcnosti. Každé dievča a žena je staviteľkou – či už buduje tímy, rieši výzvy alebo posúva hranice. S kampaňou ‚She Built That‘ chceme posilniť ďalšiu generáciu ženských staviteliek a pomôcť vytvoriť spoločnosť, v ktorej môžu všetky deti naplno rozvíjať svoj kreatívny potenciál a získať uznanie, ktoré si zaslúžia, bez ohľadu na pohlavie,“ hovorí Lena Dixen, senior viceprezidentka LEGO Group.

(Zdroj: LEGO)

Na čele so 17-ročnou DJkou Líviou z Chicaga a hviezdnou bubeníčkou a autorkou Nandi Bushell z Ipswiche v Suffolku je Global Girls Crew od LEGO Group silným zoskupením mladých tvorkýň. Zoskupenie zahŕňa aj alt-popovú priekopníčku Cacien zo Šen-čenu v Číne, vokalistku a producentku inšpirovanú hip-hopom Pink Oculus z Amsterdamu v Holandsku a virálne tanečné duo Brooke Blewitt a Jess Qualter z Blackpoolu v Spojenom kráľovstve.

„Keď sme sa rozhodli osláviť neuveriteľnú kreativitu ženských staviteliek, prepracovanie ikonickej piesne od Run DMC bolo prirodzenou voľbou. ‚It’s Like That‘ vždy bolo o spochybňovaní noriem a inšpirácii k zmene, a s kampaňou ‚She Built That‘ sme do nej vniesli esenciu posilnenia a inovácií. Táto nová verzia hymny je hnutím za predefinovanie toho, čo znamená byť staviteľom. Chceme inšpirovať dievčatá na celom svete, aby sa vnímali ako tvorkyne a priekopníčky, schopné mimoriadnym spôsobom formovať svoj svet,“ dodáva Nic Taylor, senior viceprezidentka LEGO Group a vedúca Our LEGO Agency.

(Zdroj: LEGO)

Od historických priekopníčok až po súčasné inovátorky videoklip zároveň oslavuje neuveriteľný prínos žien pri formovaní nášho sveta. Pocta patrí Dagny Holm, prvej LEGO Master Builderke a do roku 1986 aj hlavnej návrhárke LEGO modelov. Ďalšími ženami, ktoré sa vo videu objavujú, sú Nancy Johnson (1843), vynálezkyňa prvého stroja na výrobu zmrzliny, Cindy Campbell (1982), ktorá je považovaná za autorku prvého plagátu na hip-hopovú blokovú párty a Hedy Lamarr (1941), hollywoodska herečka a vynálezkyňa technológie frekvenčného skákania, ktorá pripravila pôdu pre moderné Wi-Fi a revolúciu v komunikácii.

(Zdroj: LEGO)

LEGO Group ešte tento rok predstaví ďalšiu fázu kampane She Built That, ktorej cieľom je ďalej posilňovať postavenie dievčat a inšpirovať ich k budovaniu skvelej budúcnosti.

- reklamná správa -