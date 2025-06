Objavte novinku vo svete vín, ktorú si zamilujete pri každej príležitosti!

(Zdroj: Vitis )

Radi by ste si „štrngli“ s priateľmi na oslave, no alkohol nie je vaša ideálna voľba? Alebo si radi doprajete pohár vína k jedlu, ale musíte ešte šoférovať? Vďaka novinke Vitis Galéria v nealkoholickej verzii si to, čo máte radi, môžete vychutnať naozaj kedykoľvek. Či už ste šofér, návštevník wellnessu alebo športovec, s Vitis Galéria nealkoholické si užijete každú príležitosť naplno!