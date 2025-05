Jazyk, ktorému rozumejú módne dekády! Hovorí ním značka G-STAR

(Zdroj: CCC)

Vo svete, kde každý trend trvá len do príchodu novej kolekcie je osviežujúce naraziť na značku, o ktorej počuť, hoci nekričí. Udáva vlastné tempo a na módnom výslní je symbolom kvality a charakteru.

G-STAR v CCC je kombinácia, ktorá sa dala očakávať. Dizajn bez kompromisov, čistota a nadčasovosť modelov značky je tu pre tých, ktorí podobne, ako značka samotná uznávajú vlastné tempo. Vedia, že cesta k štýlu nemusí byť bezpodmienečne vydláždená neustálym naháňaním výstrelkov. Prémiové materiály, zdravý kontrast medzi jednoduchosťou a výraznosťou – to je to, čo býva odrazom dobrého vkusu.

Minimalizmus nie je len slovo

Je to postoj. Zabudnite na slogany. G-STAR neponúka hotové riešenia ani univerzálne odpovede. Je tu preto, aby sa stal súčasťou vizuálnej skladačky, ktorou odprezentujete svoj vlastný štýl a postoj k móde. Je to značka, ktorá necháva každému priestor na vlastnú interpretáciu módy. Čierna, námornícka modrá a béžová sú tri farby, ktoré jej na to v najnovšej kolekcii dostupnej v CCC úplne stačia na vytvorenie celku, ktorý pôsobí suverénne a podčiarkuje osobnosť toho, kto kúsky z najnovšej kolekcie nosí.

(Zdroj: CCC)

(Zdroj: CCC)

Zostaňte s módou, ktorá zostáva

Mohutné kožené šľapky, pohodlné mestské sandále a kabelky, ktoré podčiarknu osobitosť nositeľky sú vychytávkami na túto sezónu. Najlepšie na nich je, že rovnako exkluzívne budú vyzerať a v outfite pôsobiť a v ďalšej sezóne! Kolekcia G-STAR v CCC je navrhnutá tak, aby jej tempo mesta nebolo cudzie a aby všetko nečakané, čo k rýchlosti mestského života patrí šlo s ľahkosťou.

Mužská časť kolekcie myslí na nadčasovosť a pohodlie, ktoré muži milujú. Kožené tenisky a nadčasová obuv s moderným twistom v kombinácii s praktickými batohmi pomôže každému mužovi takmer bezprácne vytvoriť look, ktorý bude hovoriť o tom, že vie, čo robí. Ani v pánskej kolekcii nenájdete výstrelky na jednu sezónu – každý kúsok z kolekcie je vyrábaný tak, aby vydržal a aj napriek zdanlivému „tichu“ a nerušivému dizajnu hovoril o autentickosti a sile vecí, ktoré majiteľov neprestanú baviť po jednom lete.

(Zdroj: CCC)

(Zdroj: CCC)

Nová kolekcia G-STAR nie je len módnou značku. Je to spôsob, ako sa vyjadriť bez slov. Je aktuálne dostupná v predajniach CCC, na webe ccc.eu/sk aj v mobilnej aplikácii CCC.

