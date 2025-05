Uprising 2025 zverejňuje svetové meno drum and bassovej scény: Na Slovensko prichádza Pendulum!

(Zdroj: Uprising)

Jeden z najväčších festivalov na Slovensku oslavuje tento rok svoje 18-te narodeniny! O tom, že pôjde opäť o veľkolepú víkendovú oslavu svedčí aj vystúpenie hviezdy britskej hudobnej scény RUDIMENTAL, ktorej skladby ako “Feel the Love”, “Waiting All Night" či "These Days” sa stali celosvetovými hitmi. Uprising prichádza však s ďalším svetovým menom - PENDULUM, ktorý je jeden z najúspešnejších a najvplyvnejších projektov svetovej drum and bassovej scény!

29. až 30. augusta na Zlatých pieskoch oslávi svoj 18.ročník jeden z najväčších festivalov, a zároveň jediný festival zameraný na reggae a karibskú hudbu na Slovensku - UPRISING. Okrem svetového line-upu ponúka festival aj sprievodné akcie, ktoré zahŕňajú zábavu v podobe stand-up vystúpení, program pre deti, kvalitné gastro, ale aj oddychové zóny. Festival pravidelne myslí aj na duševnú pohodu návštevníkov, a preto v jeho areáli nájdete healing zónu s kvalifikovanými inštruktormi jogy, meditácií a dychových techník. Tento rozmer festivalu harmonicky dopĺňa jeho multikultúrny a vyvážený vibe – cez deň relax a sebarozvoj, večer koncerty a párty.

(Zdroj: Uprising)

PENDULUM prichádza na SLOVENSKO!

Po ohlásení hlavnej hviezdy Rudimental, organizátori UPRISINGU oznamujú ďalšie veľké meno! Na festivale vystúpi Pendulum (DJ set), jeden z najúspešnejších a najvplyvnejších projektov svetovej drum and bassovej scény. Debut “Hold Your Colour” patrí medzi najpredávanejšie drum and bass albumy všetkých čias a skladby ako “Tarantula” či “Slam” sa stali žánrovými klasikami. Druhým albumom “In Silico” sa Pendulum definitívne presadil do mainstreamu a vyniesol na najväčšie festivalové pódiá sveta. Pendulum je známy pre svoje energické beaty, sofistikovanú elektronickú štruktúru a tendenciu posúvať limity hudobných žánrov.

Legenda rapu a reggae fúzia: ONYX a Mad Lion na Uprisingu

Hviezdny program festivalu doplní ONYX, newyorská legenda známa tvrdým a nekompromisným rapom, ktorá na Uprising prichádza v špeciálnom zložení s Mad Lionom. Ten sa preslávil fúziou reggae, dancehallu a hip-hopu a v 90. rokoch spopularizoval nový štýl skladbami ako “Take It Easy” či "Real Ting". Ich spoločné vystúpenie prinesie poriadnu dávku energie a nesmrteľných hitov, ktoré definovali jednu éru.

Kuba na Zlatých Pieskoch: Sons of Buena Vista

Program festivalu obohatí aj kubánska hudobná senzácia Sons of Buena Vista. Títo výnimoční hudobníci sú priamymi pokračovateľmi odkazu legendárneho Buena Vista Social Club a do Bratislavy prinesú autentickú atmosféru Kuby. Kapelu tvoria výrazné osobnosti kubánskej scény: Mayito Rivera, prezývaný aj „Mick Jagger z Kuby“, bývalý frontman Los Van Van a držiteľ Latin Grammy, charizmatický El Nene, ktorý koncertoval s Ibrahimom Ferrerom a má na konte taktiež Latino Grammy; či William Borrego, známy svojimi spoluprácami so Silviom Rodríguezom a ďalšími významnými kubánskymi umelcami.

Medzi hlavnými potvrdenými účinkujúcimi sú aj mená ako Irie Révoltés, Queen Omega, Don Carlos, General Levy, Chali 2na, Songer a taktiež Venjent so živou kapelou.

Uprising 2025 so silnou domácou scénou!

Samozrejme nemôžu chýbať aj domáce mená. Slovenskú a českú scénu budú reprezentovať Heľenine Oči, Medial Banana, Strapo & Bitman, Prago Union, United Flavour, Supa & Vec, Fobia Kid, Rida Radar, 13K a Yambro.

Uprising Festival, ktorý tento rok oslávi svoje 18. narodeniny, prichádza s poriadne atraktívnym line-upom. Bratislavské Zlaté piesky sa posledný augustový víkend tak premenia na pulzujúcu zónu hudby, energie a výnimočnej atmosféry. Na siedmich hudobných pódiách sa predstaví spolu okolo 100 svetových a domácich interpretov rôznych žánrov. Pre skalných fanúšikov si festival pripravil narodeninové zvýhodnené lístky, takže do 15. mája je na oficiálnej stránke www.uprising.sk posledná šanca zažiť jedinečnú atmosféru svetového formátu za zvýhodnenú cenu.

Vstupenky na Predpredaj.sk.

- reklamná správa -