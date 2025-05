DESmod na jeseň odhaľuje inú tvár: „Skoro akustické tour“ prináša blízkosť, emóciu a nový pohľad na ich tvorbu

(Zdroj: Oficiálna promo fotografia kapely DESmod)

To, čo začalo ako nápad na zmenu tempa, sa čoskoro pretavilo do nového hudobného zážitku. Skupina DESmod sa na jeseň 2025 vydáva na turné s názvom “Skoro akustické tour”, ktoré má ambíciu posunúť ich tvorbu do iného svetla – jemnejšieho, osobnejšieho, no stále energického.

Po rokoch veľkých pódií a intenzívnych koncertov prichádza niečo, čo možno nazvať hudobným spomalením. Kapela zmenší vzdialenosť medzi sebou a publikom – doslova aj obrazne.

Skoro akustické tour nie je len o zmene aranžmánov. Je to celkový posun v atmosfére, výraze aj komunikácii s fanúšikmi. Koncerty budú prebiehať v menších sálach, kultúrnych domoch či kluboch, kde vynikne neformálnosť, autenticita a priestor pre improvizáciu.

Hudba bude síce stále hrať hlavnú rolu, no pridanou hodnotou budú momenty medzi pesničkami – dialógy, úsmevy a možno aj neplánované situácie, ktoré vzniknú len vďaka bezprostrednému kontaktu s publikom.

DESmod sa v rámci tohto projektu sústredí na nový spôsob podania svojej hudby. Hoci aranžmány budú jednoduchšie a akustickejšie, emócie zostanú silné a autentické. Cieľom nie je len zmeniť zvuk, ale prehĺbiť prežívanie – pre hudobníkov aj divákov.

Zoznam miest, kde si môžete koncerty vychutnať:

Galanta

Nové Zámky

Trnava

Zlaté Moravce

Topoľčany

Banská Bystrica

Košice

Žilina

Komárno

Lisková

Dolný Kubín

Liptovský Mikuláš

Ak túžite po hudobnom večere, ktorý je osobnejší, ale stále nesie podpis vašej obľúbenej kapely, “Skoro akustické tour” by ste nemali zmeškať.

Vstupenky na Predpredaj.sk.

