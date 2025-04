Vysokoškoláčka Dominika získala vďaka brigáde tajnú super schopnosť

(Zdroj: Coop Jednota)

Dominika naštartovala kariéru tam, kde by to nikto nečakal. Mladá futbalistka z Liptovského Hrádku, ktorá kedysi nemala rada rozhovory s cudzími ľuďmi, dnes s ľahkosťou zvláda vysokú školu, športovú kariéru a ešte si aj zarába. Jej tajná zbraň? Brigáda v známej sieti domácich potravín COOP Jednota, ktorá jej dala viac než len výplatu. „Z plachého dievčaťa som sa zmenila na niekoho, kto sa nebojí komunikovať s kýmkoľvek,“ priznáva študentka, ktorej nové schopnosti pomáhajú nielen za pokladňou, ale aj na ihrisku a pri skúškach.

Dvadsaťročná Dominika Oravcová je dnes taký multitasker, že by jej mohli závidieť aj profesionálni manažéri. Popri štúdiu mediamatiky na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského so sídlom v Martine stíha kopať druhú ženskú futbalovú ligu a ešte aj brigádovať. A práve tá posledná aktivita jej priniesla nečakaný životný upgrade, ktorý využíva všade – od školy cez šport až po bežný život.

Brigáda na skok od domu

V COOP Jednote začala brigádovať ako sedemnásťročná. Dnes ako čerstvá vysokoškoláčka najviac oceňuje možnosť prispôsobovať si prácu podľa nabitého rozvrhu.

„Brigádu som si našla v čase, keď som sa kvôli zraneniu nemohla venovať futbalu naplno. Videla som príležitosť zarobiť si vlastné peniaze a hneď som sa jej chytila,“ spomína Dominika.

Predajňa, v ktorej začala brigádovať, jej vôbec nebola cudzia. „Pani vedúca si ma pamätala ako desaťročnú, keď si ma pomýlila s chlapcom. Do predajne som vtrhla so skateboardom,“ smeje sa Dominika. Zo začiatku mala rešpekt z práce pri mäsovom pulte. „Je tam veľa krájania, ale super kolegyne ma všetko naučili. Postupne som si našla svoje miesto, teraz často robím aj za pokladňou,“ opisuje svoju cestu.

Flexibilita je cool

Dominika najviac vyzdvihuje flexibilitu, ktorá jej umožňuje skĺbiť štúdium, futbalovú kariéru a prácu. „S pani vedúcou sa vždy dokážeme dohodnúť. Ukážem jej môj rozvrh, poviem, kedy máme futbalové zápasy a podľa toho si nastavíme môj pracovný harmonogram. Pre mňa ako študentku je to mega výhoda, dokážem totiž prepojiť školu, šport aj brigádu,“ vysvetľuje.

Jej týždeň vyzerá takto: vo štvrtok sa vracia z Martina domov, v piatok ide do práce, v sobotu tiež, ak práve nemá zápas. „Počas skúškového som tam častejšie. Doma sa učím a potom si idem do práce prečistiť hlavu. V piatok sa teším na kolegyne, ale aj na reset po náročnom týždni plnom prednášok,“ priznáva. Bonusom je blízkosť predajne k domovu. „Mám to doslova za rohom, za päť minút som v práci,“ pochvaľuje si mladá študentka.

Skill upgrade: Komunikačné zručnosti, ktoré sa nedajú kúpiť

Brigáda v obchode priniesla Dominike okrem finančnej nezávislosti aj rozvoj komunikačných schopností. „Nikdy som nebola extrémne spoločenská, mala som stres z rozprávania s cudzími ľuďmi. Ale postupne som sa rozhovorila. Táto skúsenosť mi pomohla nielen v škole, ale zachránila ma aj pri maturite. Milý prístup, ochota poradiť a niekedy aj trochu asertivity – toto sa na bežnej brigáde jednoducho nenaučíš.“

Vďaka striedaniu rôznych predajní získala širšie skúsenosti: „Prešla som postupne viacerými prevádzkami – Pribylina, Vavrišovo, Liptovský Mikuláš – a s každou novou predajňou som stretla ešte viac nových ľudí. Je neskutočne fajn zlepšovať sa v niečom takom dôležitom, ako je kontakt s ľuďmi.“

Keď škola a práca začnú dávať zmysel

Dominika študuje mediamatiku – program zameraný na mediálne a komunikačné štúdiá kombinujúci kreativitu, kritické myslenie a digitálne technológie.

„Nedávno som robila aj školský projekt pre COOP Jednotu. Dala som si challenge – modernizáciu webstránky pre COOP Jednota Liptovský Mikuláš,“ vysvetľuje, ako šikovne prepojila brigádu so štúdiom.

„Baví ma tvorba webstránok, a tak som využila insajderské znalosti z brigády pre školský projekt. Spojila som reálne skúsenosti s tým, čo sa učím v škole,“ dodáva mladá kreatívna duša.

Win-win: Férový prístup a finančná sloboda

Dominika má možnosť porovnávať s inými brigádami. Robila ako animátorka, trénerka, brigádovala aj v gastre. Keď porovná prácu v COOP Jednote napríklad s gastrom, zarobí síce o čosi menej, ale práca je menej vyčerpávajúca.

Oceňuje aj spoľahlivosť zamestnávateľa: „Výplata prichádza vždy načas, nikdy sa nestalo, že by meškala. Je to super mať spoľahlivého zamestnávateľa. Zažila som aj brigády, kde som sa musela doslova doprosovať svojich peňazí.“

Zarobené peniaze Dominika využíva zmysluplne. Vypomáha rodičom, aby nemali veľké výdavky na jej štúdium. Vždy ju viedli k tomu, aby si zarábala a bola sebestačná.

„Mám peniaze na voľnočasové aktivity aj na letné plány. Nie som úplne závislá od rodičov. Odkladám si aj na letné akcie, výlety k Liptovskej Mare a časom by som rada vyrazila na dovolenku s kamoškami,“ dodáva Dominika s úsmevom.

Mladá študentka zatiaľ nemá dôvod meniť zamestnávateľa. „Nateraz chcem určite zostať. V budúcnosti by som rada praxovala v mojom odbore, ale momentálne som spokojná. Dokonca som pre prácu v COOP Jednote nahovorila aj kamarátku a chvíľu sme pracovali spolu. Bola to parádna skúsenosť,“ uzatvára.

