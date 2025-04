Kolagén ako investícia pre tých, ktorí myslia na budúcnosť

(Zdroj: VITAR )

Hoci je to prirodzený proces, nechceli by ste ho spomaliť a užívať si aj vo vyššom veku dobrú mobilitu a mladistvý vzhľad bez toho, aby ste investovali tisíce do omladzujúcich procedúr? Áno, spoliehať sa na dobrú genetiku a to, že vaši rodičia vyzerajú aj v 60 dosť dobre sa dá, no ak vám chýba pravidelný a dostatočný spánok, stres je váš chlebík každodenný, ak fajčíte, pijete alkohol a pohyb je pre vás skôr povinnou jazdou, ako radosťou, sen o večnej mladosti a pružnosti sa každý deň vzďaľuje. Vy sa bez vhodnej intervencie jedno ráno môžete prebudiť s boľavými kĺbmi, šľachami, ktoré by vŕzgali, keby to bolo možné a v zrkadle zbadáte svoju povädnutú pleť a vlasy bez hustoty a lesku. Presne do toho bodu sa nikto z nás nechce dostať.

Keď tvrdo pracujete na tom, aby vaša budúcnosť nejako vyzerala, nezabudnite to robiť tak, aby tá budúcnosť zahŕňala aj vás - pri sile, aktívneho a zdravého. Investícia do svojho zdravia, do seba samého a vitality je investíciou, ktorej úroky nebudete vidieť na svojom účte, ale v zrkadle.

Kolagén – neviditeľná opora tela

Kolagén je jedným z hlavných stavebných prvkov v našom tele. Udržiava v dobrej kondícii kĺby a šľachy a zabezpečuje elastickú a pevnú pokožku, zdravé vlasy a pevné nechty. Keď sa spoliehate na vetu s úvodu, že produkcia kolagénu s vekom klesá a chýba vám číselný údaj – tu je. Nepoteší vás. Nehovoríme totiž o pokročilom veku. Pokles produkcie kolagénu začína už po 20. roku života. Po 40. roku života je už pokles jeho produkcie značný. Prejavuje sa vznikom vrások a stratou pevnosti pokožky, lámavosťou nechtov a oslabením štruktúry vlasov, začnú sa ozývať aj kĺby a prichytíte sa pri tom, že po dlhšom sedení vstávate ako dôchodca. Hydratáciu pleti pri nedostatku kolagénu v podstate nemáte šancu doladiť krémami a s rýchlou regeneráciou po výkone ale aj po zraneniach či zákrokoch sa môžete pri nedostatku kolagénu rozlúčiť. Ak sa v týchto príznakoch spoznávate a chcete prirodzený proces spomaliť a cítiť sa aj naďalej sviežo a vitálne, je najvyšší čas zaradiť kolagén do každodennej rutiny.

Dlhodobá starostlivosť namiesto rýchlych riešení

Kým niektorí riešia problémy až vtedy, keď sa objavia, vy môžete myslieť dopredu. Make-up a krémy sú len povrchné riešenia, pohyb a hydratácia v kombinácii s dostatočným príjmom bielkovín je výborná prevencia, no vy môžete urobiť ešte viac. Myslite dopredu a zaraďte do svojej každodennej rutiny užívanie kolagénu, ktorý pracuje na vašej vitalite a sviežosti z vnútra a prináša dlhodobé benefity. Dalo by sa to prirovnať investovaniu alebo šetreniu na budúcnosť. Postupne sa vám to, že na seba myslíte a staráte sa o svoje zdravie z vnútra aj z vonku vráti aj s úrokmi. Keď sa nechcete spoliehať len na účinky samotného kolagénu, ale potrebujete maximalizovať jeho efekt, máme pre vás dobrú správu – dá sa to. Na to, aby sa kolagén správne vstrebával je ideálne zaradiť do stravy alebo k pravidelne užívaným výživovým doplnkom vitamín C. Okrem toho, že je sám o sebe silným antioxidantom, zabezpečuje aj správne vstrebávanie kolagénu.

Nič z toho by ale nefungovalo bez dostatočného množstva tekutín – hydratácia je stále alfou a omegou starostlivosti o seba a zároveň sú tekutiny spoľahlivým dopravným prostriedkom pre všetky látky, ktoré vie náš organizmus využiť. Pri snahe udržať sa pri sile a svieži zaraďte do stravy proteíny a potraviny s obsahom bielkovín a zdravých tukov. Kvalitná strava podporuje obnovu buniek a spolu s pravidelným pohybom môžete popracovať aj na podpore elasticity svalov a pohyblivosti kĺbov.

Ako rýchlo uvidíte výsledky?

Už sme spomínali, že kolagén je pre tých, ktorí sú vytrvalí, myslia na budúcnosť a nehľadajú instantné riešenia. Na prvé výsledky užívania kolagénu si počkáte približne mesiac – po mesiaci by ste mali zaevidovať pevnejšie nechty a hydratovanejšiu pleť. Po 3 mesiacoch si všimnete, že vrásky na vašej tvári nie sú také viditeľné a už po pol roku pravidelného dopĺňania kolagénu by sa mala znížiť bolestivosť kĺbov, zlepšiť vaša flexibilita a jeho užívanie by sa malo odraziť aj na zdraví a pevnosti vlasov. Podarí sa aj vám vďaka kolagénu získať späť mladistvý „glow“?

Vaše budúce ja vám poďakuje

Okrem výsledkov, ktoré spozorujete v relatívne krátkom časovom horizonte užívaním kolagénu pracujete aj na svojej budúcnosti. Ste ochotní do nej investovať aspoň toľko, ako do nového outfitu, dovolenky či auta? Ak áno, nájdite si pre seba najvhodnejšiu formu, akou budete ubúdajúci kolagén prijímať. Maxi Vita Exclusive Kolagén forte + s extraktom z Boswellie serrata a s vitamínom C je produktom, ktorý ponúka kombináciu účinných látok, z ktorých aj každá osobitne pozitívne vplýva na pohybový aparát. Kolagén typu II je v preparáte obsiahnutý v natívnej forme, ktorá je pre ľudský organizmus veľmi priaznivá. Kapsľová forma bude vyhovovať aj tým z vás, ktorí už nejaký ten kolagén vyskúšali, no bojovali z jeho chuťou, čo od dlhodobého užívania mnohých odrádza. Nezabúdajte na to, že čím skôr s investovaním do seba začnete, tým vyššie budú úroky- a to v tom najlepšom zmysle slova.

