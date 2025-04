Slovensko sa môže pochváliť špičkovou očnou klinikou – priniesla prvotriednu očnú starostlivosť

(Zdroj: NeoVízia)

Moderná klinika, ktorú zaujímate

Nie je nezvyčajné stretnúť sa s ľahostajným či neosobným prístupom lekárov, ktorí pacientovi nevenujú dostatok pozornosti alebo mu neposkytnú podrobné vysvetlenie dôležitých informácií. V NeoVízii je však individuálny prístup k pacientovi dôležitým aspektom lekárskej praxe. Pri návšteve sa môžete cítiť uvoľnene a slobodne klásť akékoľvek otázky. Odbornosť lekárov a dôkladnosť vyšetrení sa odrážajú aj na dĺžke predoperačného vyšetrenia, ktoré by malo trvať aspoň tri hodiny. „Na renomovaných, kvalitných očných klinikách vám spravia veľmi dôsledné predoperačné vyšetrenie, na základe ktorého vieme určiť, či ste vhodným kandidátom na akúkoľvek operáciu očí. Akonáhle sú parametre vyhovujúce, vyberieme vám najlepší operačný postup, ktorý vám nielen odstráni dioptrie, ale aj naplní vaše predstavy pooperačného videnia,“ vysvetľuje lekár a primár očnej kliniky NeoVízia Bratislava, MUDr. Radovan Piovarči.

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: NeoVízia)

Viac druhov, lepšie riešenia

Neexistuje univerzálna laserová operácia, ktorá by bola vhodná pre každého pacienta. Keďže zdravotný stav očí je u každého jedinečný, očná klinika by mala ponúkať viacero možností. Hoci niektoré kliniky sa spoliehajú len na jednu metódu, v NeoVízii vám oftalmológ odporučí zákrok na mieru. Nemusíte sa obávať ani samotnej operácie – zákroky sú rýchle a bezbolestné. Ktorá metóda je pre vás najvhodnejšia, sa však určí počas predoperačného vyšetrenia.„Rozhodujúcimi faktormi sú výška dioptrie, či ide o plusové alebo mínusové hodnoty a váš vek, v ktorom ste sa rozhodli dioptrickú chybu riešiť. Podľa výšky dioptrií sa vieme rozhodnúť, či ste vhodným kandidátom na laserovú operáciu alebo je pre vás lepším riešením, možno nie až tak známa avšak overená a bezpečná operácia, kedy implantujeme ICL šošovky,“ vysvetľuje MUDr. Piovarči. Ďalším faktorom je vek, ktorý tiež zohráva významnú úlohu pri výbere zákroku. „Laserové zákroky na odstránenie dioptrickej chyby sú vhodné pre ľudí približne od 18. do 45. roku života, ktorí majú dostatočne hrubú a topograficky pravidelnú rohovku, bez tzv. rizikových faktorov. Dioptrická chyba vhodná na laserovú operáciu sa pohybuje od cca +2 do -10 dioptrií a môže byť kombinovaná aj s tzv. cylindrom,“ dodáva MUDr. Piovarči.

Bezpečnosť a efektivita sú vizitkou

Pri výbere očnej kliniky by sme nemali podceňovať význam medzinárodných ocenení. NeoVízia získala už ôsmy rok po sebe ocenenie Superbrands, pýši sa aj certifikátom kvality ISO 9001: 2015 a dokonca jej udelili aj prestížne uznanie QUDAL za najvyššiu úroveň kvality v kategórii Súkromných očných kliník na Slovensku pre obdobie 2025/2026. Tieto uznávané ocenenia sú dôkazom, že v NeoVízii sú kvalita a profesionalita samozrejmosťou. Rovnako sa môžete spoľahnúť na efektívnu a dôkladnú starostlivosť po zákroku, vrátane pravidelných pooperačných kontrol. Zaujímavosťou je, že mnohí zamestnanci NeoVízie si na operáciu zvolili práve kliniku, na ktorej pracujú. „Na našom pracovisku mám skúsenosť, že všetci naši lekári a zamestnanci, ktorí mali korekčné pomôcky a mali záujem o operáciu ju absolvovali, a s výsledkom sú veľmi spokojní. Preto odporúčam operáciu nielen mojim kolegom, rodinným známym ale aj všetkým pacientom, ktorých obmedzujú dioptrické okuliare a chcú problém riešiť,“ hovorí MUDr. Piovarči.

Zobraziť galériu (3) Tím lekárov očnej kliniky NeoVízia Bratislava (Zdroj: NeoVízia)

Ak si chcete dopriať kvalitný zákrok, no vaša peňaženka má iný názor, na klinike NeoVízia máte možnosť využiť splátkový kalendár bez navýšenia. Je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní. Poisťovňa Union ponúka rôzne benefity na očnú starostlivosť, ako zľavy na laserové operácie očí v NeoVízii. Objednajte sa na vyšetrenie k špičkovým odborníkom – NeoVízia má ambulancie v Trnave a Ružomberku a kliniky v Bratislave a Poprade.

- reklamná správa -