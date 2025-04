Hlasovanie Čerstvých hlavičiek začalo, pridáte sa?

Čerstvé hlavičky prinášajú do tried celoročné nádielky ovocia a zeleniny, o zozname víťazov rozhoduje hlasovanie (Zdroj: Kaufland)

Jablko radšej nechajú v desiatovej krabičke, hrach z polievky odsunú na kraj taniera a nové chute skúšajú len so sebazaprením? Ak je to aj prípad vašich škôlkarov či školákov, nie ste v tom sami, pretože s pravidelnou konzumáciou ovocia a zeleniny má problém veľa detí. Buď ich odmietajú alebo nejedia v dostatočnom množstve, čo ich zdravému rastu neprospieva. Často však stačí ponúknuť im ovocie či zeleninu odmalička a v prirodzenom prostredí rovesníkov, lebo keď vidia, ako sa ostatní s chuťou zahryznú do chrumkavej mrkvy či šťavnatého hrozna, ľahšie si k nim nájdu cestu.

Aj preto Kaufland venuje debničky plné vitamínov deťom po celom Slovensku a v 7. ročníku projektu Čerstvé hlavičky ich rozdá do 84 materských a 84 základných škôl. O výhercoch môžete rozhodnúť aj vy prostredníctvom hlasovania na www.cerstvehlavicky.sk, ktoré prebieha od 24. apríla do 21. mája 2025.

Ovocno-zeleninové desiaty deťom v triedach chutia

Jablká, banány, ale aj sladkú baby karotku či kaleráb získavajú od reťazca každý týždeň aj škôlkari v Dulovej Vsi neďaleko Prešova, kde sa z víťazstva v Čerstvých hlavičkách tešila materská škola prvýkrát. O to viac v nej deti s nadšením objavujú aj také druhy zeleniny či ovocia, ktoré dovtedy neochutnali. „Najviac sa im páči, ak dostanú exotické plody ako marakuja či granátové jablko, ktoré predtým nevideli, nepoznajú ich meno, a tak sa na chvíľu môžu stať bádateľmi a objavovať aj nové chute. Ovocie a zelenina od Kauflandu deťom nielen spestrujú desiatu, ale rôzne hádanky, vystrihovačky či zábavné úlohy, ktoré spolu s nádielkou čerstvých vitamínov od Čerstvých hlavičiek získavame, ich hravou formou vedú aj k správnym stravovacím návykom,“ vysvetľuje riaditeľka Milada Jarkovská. Materskú školu v Dulovej Vsi síce navštevuje len vyše 20 detí, no školské zariadenia prihlásené do projektu sú v hlasovaní rozdelené do veľkostných kategórií a šancu na výhru tak dostanú škôlky a školy s menším aj väčším počtom detí.

Ovocno-zeleninová desiata či pracovné zošity od Kauflandu motivujú k vyváženej strave škôlkarov a žiakov po celom Slovensku (Zdroj: Kaufland)

Výhra, ktorá stojí za to

O tom, že Čerstvé hlavičky sú u najmenších veľmi obľúbené, svedčí počet registrovaných škôl, ktorý s každým novým ročníkom narastá, ale aj veľký záujem verejnosti, ktorá sa zapája do hlasovania. „Veľmi nás teší, že dôležitosť pestrej a vyváženej stravy vnímajú nielen školské zariadenia, ale aj samotní rodičia. Ak sú deti k pravidelnej konzumácii ovocia a zeleniny vedené odmalička, ľahšie si k nej vytvoria pozitívne návyky, ktoré si udržia aj v dospelosti. A práve o to sa Čerstvé hlavičky snažia - pomáhať škôlkarom a školákom rásť tak, aby sa vyvážená strava stala samozrejmou súčasťou ich jedálnička,“ zdôrazňuje dôležitosť projektu Nikoleta Lörincová zo spoločnosti Kaufland. Počas školského roka obchodný reťazec obohatí jedálny lístok dieťaťa až o deväť kilogramov čerstvého ovocia a zeleniny, ktorých takto doteraz venoval takmer 1000 ton. Okrem pravidelnej nádielky vitamínov sú súčasťou Čerstvých hlavičiek aj online newslettre či pracovné zošity. Tento rok však školy môžu získať aj podporu na organizáciu Krúžkov varenia ako voľnočasovej aktivity, čo je tiež výhra, o ktorú sa oplatí súťažiť.

Okrem debničiek plných čerstvých vitamínov môžu školy získať aj podporu na organizáciu Krúžkov varenia (Zdroj: Kaufland)

Porcia zdravia pre najmenších

Do Čerstvých hlavičiek sa pravidelne prihlasuje aj Základná škola Martina Kukučína v Dolnom Kubíne a ako hovorí jej riaditeľka Jana Michaligová, vďaka Kauflandu tu každý školák bez rozdielu dostane svoju porciu zdravia. „Našu školu navštevuje takmer 700 žiakov. Pochádzajú z rôznych rodín a nie všetci si môžu dovoliť ovocie a zeleninu v takom množstve, ako si zdravý vývoj dieťaťa vyžaduje. Najväčší úspech majú banány a mandarínky, ale tešia sa aj z pracovných listov, ktoré nám Čerstvé hlavičky prinášajú. Využívame ich pri besedách a aktivitách ako deň jablka či týždeň zdravej výživy, v jedálni varíme zdravo, aby deti pochopili, že dostatok vitamínov je pre ne dôležitý.“

Aj podľa Vladimíry Humajovej zo Základnej školy na ulici Sama Chalupku v Prievidzi deti motivujú k zdravému stravovaniu aj pravidelné porcie čerstvých vitamínov, ktoré každý týždeň získajú v partnerskej predajni Kauflandu. „Hoci majú ovocie a zeleninu aj doma, často im ani nenapadne vziať si do ruky jablko a zjesť ho. Keď ho však dostanú v škole, s nadšením sa doň zahryznú, lebo vidia, že to tak robia aj ich spolužiaci,“ pochvaľuje si učiteľka prievidzskej základnej školy, ktorá sa do projektu registruje každý rok. „K výhre nám dopomohlo aj to, že naša škola má športové zameranie a žiaci majú súťaživosť v krvi. Počas hlasovania sa pravidelne pýtali, ako škola stojí v hlasovaní a obvolávali celú rodinu aj priateľov, aby nezabudli poslať hlas. Dokázali zapojiť naozaj veľké skupiny, ktoré nás v projekte podporili.“

Aj vy máte šancu rozhodnúť

Výsledkom hlasovania, ktoré prebieha od 24. apríla do 21. mája 2025, bude víťazný zoznam 84 materských a 84 základných škôl. A že pôjde o napínavý súboj, potvrdzuje aj počet školských zariadení, ktoré sa do 7. ročníka Čerstvých hlavičiek registrovali. O nádielku čerstvých vitamínov, ktoré Kaufland rozdá deťom v školskom roku 2025/26, sa uchádza 638 materských a 461 základných škôl, tak nezabudnite na www.cerstvehlavicky.sk podporiť tú svoju. Čo ak o víťazstve rozhodne práve váš hlas?

