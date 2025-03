Hľadáš lepšiu prácu alebo sa rozhoduješ o vysokej škole? Toto ti môže pomôcť urobiť správne rozhodnutie!

(Zdroj: Petra Tomková)

Petra Tomková, kariérna poradkyňa, koučka a mentorka pomáha ľuďom lepšie spoznať samých seba a nájsť smer, ktorý im bude sedieť. Porozprávala o tom, ako kariérne poradenstvo vie pomôcť nielen dospelým, ale aj študentom.

Roky si pracovala vo veľkých nadnárodných firmách, a to dokonca väčšinu času na manažérskych pozíciách. Ako si sa dostala ku kariérnemu poradenstvu?

Ono ma to tam ťahalo už dlhšie. Takmer celú svoju kariéru som strávila v oblasti HR a kolegovia z firmy za mňou prirodzene chodili, keď nevedeli, čo ďalej a kam sa posunúť. Vždy som si ich vypočula a snažili sme sa spoločne nájsť dpovede. Definitívne som sa pre túto cestu rozhodla vo chvíli, keď moja dcéra prechádzala kariérnym poradenstvom pri výbere vysokej školy. Vtedy som si uvedomila, aký veľký zmysel to má, a rozhodla som sa, že chcem byť toho súčasťou.

To znamená, že ty sama si sa odhodlala na zásadnú kariérnu zmenu?

Presne tak. Som živým dôkazom toho, že zásadná zmena je možná. V korporáte som strávila viac ako 20 rokov – a naozaj ma to bavilo a napĺňalo. No postupne som začala cítiť, že to už nie je to, čo bývalo. Moje hodnoty a priority sa časom zmenili a uvedomila som si, že chcem pomáhať ľuďom práve v oblasti smerovania ich kariéry, byť pri ich raste a podporovať ich na ich ceste.

Povedz nám teda, čo je vlastne kariérne poradenstvo a pre koho je vhodné?

Kariérne poradenstvo pomáha ľuďom pri rozhodovaní sa o svojom ďalšom kariérnom smerovaní, či už sú na začiatku svojej cesty alebo v bode, keď cítia potrebu zmeny. Je určené pre každého - od stredoškolákov, ktorí sa rozhodujú o svojej budúcej kariére až po tých, ktorí už pracujú, ale zároveň premýšľajú nad novými príležitosťami a chcú, aby ich ďalšia práca lepšie zodpovedala ich aktuálnym potrebám a hodnotám. V práci trávime veľkú časť života, a preto je dôležité, aby to, čo robíme, malo pre nás zmysel a prinášalo nám radosť. Keď si zvolíme správnu cestu, cítime sa spokojnejší, vyrovnanejší a pozitívne sa to odráža aj na našom osobnom živote.

S akými najväčšími výzvami sa ľudia najčastejšie stretávajú, keď hľadajú svoju kariérnu cestu a obrátia sa na teba?

Jednou z najväčších výziev je neistota a obava, že človek urobí nesprávne rozhodnutie. Mnohí zápasia s príliš veľkým množstvom možností, alebo naopak, cítia sa obmedzení očakávaniami rodiny a známych. Iní pochybujú o svojich schopnostiach a potenciáli, a nie sú si istí, či sú dosť dobrí. Kľúčom je spoznať svoje silné stránky, hodnoty a čo nás robí šťastnými namiesto toho, aby sme podliehali tlaku okolia.

Poďme však späť k študentom. Nie je v ich prípade príliš skoro rozmýšľať o kariére, keď ešte ani neskončili strednú školu?

Práve naopak. Ideálne je, keď prídu ešte pred výberom seminárov, ktoré ovplyvnia ich maturitné predmety. Ak si už na začiatku zvolia správny smer, znižujú riziko, že po roku či dvoch zistia, že ich škola nebaví a budú ju chcieť meniť. V horšom prípade až po ukončení univerzity prídu na to, že sa v danom odbore vôbec nevidia.

S akými typmi študentov sa najčastejšie stretávaš v kariérnom poradenstve?

Musím povedať, že sú to väčšinou stredoškoláci, ktorí nie sú vyslovene vyhranení a práve preto je pre nich rozhodovanie náročné. Počas našich stretnutí však objavia, v čom sú naozaj výnimoční a aké sú ich talenty. Keď lepšie spoznajú samých seba, už „len“ spoločne poskladáme ich možnosti a nájdeme typ školy, ktorý im najviac sedí. Čoraz častejšie sa však na mňa obracajú aj rodičia ôsmakov a deviatakov, ktorí chcú svojim deťom pomôcť správne si vybrať už strednú školu. Vnímam, že rodičia dnes aktívne hľadajú alternatívy ku klasickým gymnáziám a snažia sa podporiť deti v tom, v čom vynikajú a čo ich skutočne baví.

Ako vnímaš dnešných rodičov? Sú otvorenejší v podpore svojich detí pri hľadaní vlastnej cesty, namiesto toho, aby ich tlačili do svojich predstáv?

Absolútne. Doteraz som sa nestretla s rodičmi, ktorí by “tlačili” deti do niečoho. Naopak, podporujú ich a stoja pri nich, aby študovali to, čo ich naozaj baví. Chcú svojim deťom dopriať slobodu vybrať si ich vlastnú cestu. Vidím u rodičov veľkú snahu svoje deti sprevádzať pri rozhodovaní, ale nerozhodovať za ne.

A čo dospelí? Nestretávaš sa s tým, že majú obavy priznať si, že potrebujú pomoc pri zmene kariéry?

Dnes už nie. Mám pocit, že v súčasnosti sa už ľudia neboja priznať, či už pred sebou alebo pred druhými, že to, čo robia ich viac nenapľňa a požiadať o pomoc. Mám veľa klientov, žien a mužov vo veku medzi 35-40, ktorí už majú niečo za sebou, ale radi by ešte vyskúšali niečo nové alebo sa im zmenili priority a aktuálne už to čo robia, nezapadá do ich života. Ale keďže doteraz išli nejakým smerom, je ťažke odosobniť sa a pozrieť sa, čo iné by mohli robiť. A preto potrebujú niekoho, kto im pomôže pozrieť sa na svoju kariéru z iného uhla a objaviť nové možnosti.

Vieš v rámci kariérneho poradenstva využiť svoje skúsenosti z korporátneho sveta?

Určite áno. A vďaka týmto skúsenostiam viem ponúknuť aj praktické informácie o aktuálnom pracovnom trhu – od toho, ako fungujú firmy a aké príležitosti ponúkajú, až po to, čo môže byť pre nich reálne dosiahnuteľné a perspektívne do budúcnosti. Takisto mojim klientom pomáham s napísaním životopisu a motivačným listom alebo prípravou na pohovor.

Ako prebieha kariérne poradenstvo?

Väčšinou pracujem s klientami individuálne, pričom klientom na začiatok ponúkam bezplatnú konzultáciu, kde sa porozprávame o tom, čo by potrebovali. Ak sa klient rozhodne pre kariérne poradenstvo, stretneme sa minimálne na dvoch konzultáciách, ktoré trvajú 1,5 až 2 hodiny a sú vysoko interaktívne. Okrem individuálneho poradenstva ponúkam aj skupinové workshopy pre tých, ktorí uprednostňujú prácu v kolektíve a vzájomnú inšpiráciu.

Čo by si poradila ľuďom, ktorí majú pocit, že uviazli vo svojej súčasnej práci a nevedia, ako sa pohnúť ďalej?

Už samotné uvedomenie si situácie je skvelý prvý krok. Potom sa stačí zamyslieť nad tým, čo môžeme urobiť pre zmenu – a nemusí to byť nič radikálne. Niekedy stačí objaviť nové možnosti, naučiť sa niečo nové alebo sa jednoducho zastaviť a zamyslieť sa, čo nás skutočne baví. Rast začína vo chvíli, keď sa rozhodneme pohnúť vpred a odvážime sa vystúpiť z komfortnej zóny. Dnes už mám klientov, ktorí týmto procesom prešli, odvážili sa na výraznú zmenu kariéry a dnes sú oveľa spokojnejší ako predtým.

Čo ťa osobne na tejto práci najviac napĺňa a motivuje?

Pre mňa je najúžasnejšie, keď vidím ako si moji klienti počas stretnutí uvedomujú svoje schopnosti, objavujú, v čom sú dobrí, a spoločne nachádzame nové príležitosti, ktoré predtým vôbec nevideli. A potom, samozrejme, ten moment, keď klient naberie odvahu, vykročí z komfortnej zóny a uspeje. Vtedy si poviem, že to, čo robím, dáva zmysel.

