Monkey Business oslavujú štvrťstoročie na scéne, v Bratislave to roztočia 29. marca v MMC!

(Zdroj: archív Monkey Business)

Legendárna česká kapela Monkey Business oslavuje 25 rokov na hudobnej scéne a mieri na Slovensko! Kultová skupina žne úspechy so svojim novým albumom Když múzy mlčí, ktorý naspievali celý v češtine. K výročiu chystajú Monkey Business špeciálne turné, na ktorom zavedú fanúšikov na svoje obľúbené pódia nielen v Českej republike, ale i na Slovensku. 29. marca to energickí muzikanti roztočia na veľkej funky párty v bratislavskom Majestic Music Clube. Ńa Slovákov sa veľmi tešia, považujú nás za svojich bratov!

(Zdroj: archív Monkey Business)

Kultová skupina Monkey Business sa za 25 rokov stala neodmysliteľnou súčasťou česko-slovenskej hudobnej scény. Ich hudba, plná energických rytmov, neobyčajných harmónií a originálnych textov si získala srdcia fanúšikov naprieč generáciami. Výročie oslavuje kapela novým - rýdzo českým albumom Když múzy mlčí, ktorý sa dvakrát objavil v short listoch Cien Anděl a má najviac nominácií v ankete Žebřík. Podľa hudobných médií je to jedna z najvýraznejších českých nahrávok roku 2024.

„Na novom albume sme angličtinu vymenili za češtinu a tých dôvodov na zmenu bolo viac. Ale hlavný motív bol ten, že chceme, aby naši fanúšikovia, a samozrejme nielen oni, plne rozumeli tomu, čo spievame. Pretože si myslíme že je to dôležité. Album obsahuje skvelé piesne s nádhernými textami. Česky sa mi spievalo dobre. Problém som mal s piesňou Ciao, Ciao, Ciao, kde som hľadal spôsob, ako na to, ale nakoniec sa to podarilo,“ prezradil Matěj Ruppert.

Zobraziť galériu (4) (Zdroj: archív Monkey Business)

Ku všetkým skladbám albumu sa skupina rozhodla nakrútiť videoklipy. Ten najnovší k piesni V tenzi astronaut vznikol pod taktovkou bratov Cabanovcov.

„Na novom albume Když múzy mlčí sme vymenili angličtinu za češtinu. Máme k nej už štyri videoklipy a teraz prichádza ďalšia česká pecka. Klip V tenzi astronaut sme nakrútili s bratmi Cabanovcanmi. Ich Baletná jednotka Křeč bola absolútnym vrcholom originality a v tomto duchu sa nesie aj náš nový klip. Nakrúcal sa v skúšobni veľmi vysokého napätia v Běchoviciach pri Prahe. Toto miesto je totiž unikátne. Máte pocit, že ste v laboratóriu Nikola Teslu,“ prezradila speváčka Tereza Černochová.

Vstupenky si môžete kúpiť na: Predpreda.sk

Kapela, ktorá vznikla v roku 2000, neustále posúva hranice českej hudby svojou rozmanitosťou, hravosťou a odvážnosťou. Počas existencie spolupracovali hudobníci s mnohými skvelými umelcami z Čiech aj zámoria, vrátane Freda Wesleyho, Glenna Hughesa, Davida Sanborna, Joan Baez, Mika Sterna, Hirama Bullocka či Dennisa Chambersa. Štvrť storočnicu oslávia Monkey Business aj na koncerte 29. marca v Bratislave.

„Samozrejme budeme oslavovať aj v našej milovanej Bratislave. Zahráme veľa piesní z nového albumu, ale samozrejme i staršie skladby. A ja si, špeciálne kvôli slovenským fanúšikom tentokrát pred koncertom nedám jedno pivo, ale dve!“ s úsmevom hovorí Matěj Ruppert a dodáva: „Na Slovensko sa tešíme, cestujeme sem naozaj veľmi radi. Myslím si, že Slováci majú k hudbe, ktorú hráme trošku bližšie. No a samozrejme vás stále považujeme za našich bratov!“

Zobraziť galériu (4) (Zdroj: Tomáš Třeštík)

Jednu z najzásadnejších českých skupín Monkey Business dal dohromady Roman Holý. Vybral do nej výnimočných inštrumentalistov. Rytmika Pavel Mrázek a Martin Houdek, gitara Oldřich Krejčoves a klávesy Ondřej Brousek, to je pevná jednotka kapely, ktorú dopĺňa spevák Matěj Ruppert spoločne so speváčkou Terezou Černochovou, ktorá nahradila Tonyu Graves po jej odchode z kapely v roku 2016. Túto skvelú energickú partičku si nenechajte ujsť už 29.3. 2025 v Majestic Music Clube v Bratislave.

Vstupenky si môžete kúpiť na: Predpreda.sk

https://www.monkeybusiness.cz/

https://www.instagram.com/monkeybusinesscz/?hl=cs

https://www.facebook.com/monkeybusinessprague/

https://vimeo.com/channels/monkeybusiness

- reklamná správa -