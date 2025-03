„Žijeme divokú dobu, ktorá si zaslúži divokú pesničku,“ tvrdia členovia skupín Korben Dallas a Billy Barman. Vypočujte si ich spoločný song Netradičná rodina

(Zdroj: Lousy Auber)

Po ohlásení spoločného turné Netradičná rodina, ktoré vyvolalo vlnu nadšenia a ktoré sa v niektorých mestách blíži už k vypredaniu, prichádzajú kapely Korben Dallas a Billy Barman so spoločnou rovnomennou skladbou.

„Názov turné Netradičná rodina vymyslel Maťko Ruman, náš Lukáš potom prišiel s textom, ktorý sme ponúkli Barmanom na zhudobnenie, ale nakoniec som sa ho chytil ja a spravil som na neho demo. V deň nahrávania sme si všetci sadli v štúdiu, párkrát pesničku zbehli a bolo. Samostatne sa dohralo už len pár drobností, celý hudobný podklad sme mali hotový za pár hodín,“ priblížil vznik skladby jej autor Juraj Benetin.

Pieseň už od prvého taktu prekvapí svojou tvrdosťou, údernou priamočiarosťou a nekonvenčným textom z dielne Lukáša Filu.

„Žijeme divokú dobu, ktorá si zaslúži divokú pesničku. Išlo nám najmä o to, aby bola dobrá a aby fungovala naživo na našich spoločných koncertoch. Nie sme pod tlakom toho, čo povedia na náš singel rádiá a Barmani úplne prijali tento náš prístup. Verím, že si užili výlet do úplne iných hudobných vôd a prijali rolu tvrdej kapely,“ teší sa zo spoločnej skladby bubeník Korben Dallas, Ozo Guttler, ktorého doplnila kapela Billy Barman: „Pri tvorbe piesne nikto z nás nebral ohľad na jej komerčný potenciál. Podobne ako celé turné i tento song vznikol spontánne a z čistej radosti.“

O produkciu skladby, ktorá sa nahrávala v Birdland Studios v Považskej Teplej, sa postaral Tomáš Sloboda. V štúdiu počas nahrávania panovala skvelá atmosféra a všadeprítomná tvorivá energia, ktorú sa práve vďaka Tomášovi podarilo zachytiť a v plnej sile ju vtesnať do výslednej podoby piesne.

„Tú veľkú tvorivá energiu bolo treba iba správne nasmerovať. V štúdiu bolo naraz deväť muzikantov. Bol to veľmi silný zážitok s kopou otázok, ktoré museli byť rýchlo vyriešené. Všetci sme si boli vedomí, že ideme do niečoho výnimočného. Tieto chvíle prajú hlavne improvizácii, ktorá musí byť dobre organizovaná. To bolo mojou hlavnou úlohou. A keďže sú všetci do jedného výborní muzikanti i skvelí ľudia, išlo to veľmi ľahko,“ opísal momenty zo štúdia Tomáš Sloboda, ktorý doplní kapelu Korben Dallas aj na pódiu v priebehu blížiaceho sa turné.

Videoklip k piesni zverili skupiny do rúk svojmu dlhoročnému priateľovi, hudobníkovi a režisérovi Braňovi Špačkovi.

„Bolo fajn byť s kamerou priamo pri tých momentoch, ktoré sa zapisovali na magnetofónový pás, takže vo videu je zachytená skutočná energia tejto pesničky. Od začiatku som v hlave pracoval s ideou, že spevy natočím mimo štúdia. Najviac sa mi pozdávalo natočiť spevákov spolu na neurčitom vyvýšenom mieste s rozostreným nočným mestom v pozadí. Je to divokejšie a pre mňa to ostáva v tom, čo mám najradšej, a to je princíp autentickosti,“ opísal realizáciu videoklipu Braňo Špaček.

„Som rád, že toto spoločné nahrávanie má okrem audia aj vizuálnu pamiatku. Teším sa, keď si klip o pár rokov pozriem a uvidím, akí sme boli v roku 2025,“ doplnil s úsmevom Matej Ruman.

Kapely počas jarného turné odohrajú deväť koncertov – sedem na Slovensku a dva v Českej republike (Praha, Brno). Koncertný program budú tvoriť nielen najväčšie hity, ale aj mnohé prekvapenia vrátane práve zverejnenej piesne. Prvý koncert sa uskutoční už 21. marca v Trnave.

Posledné vstupenky na Netradičná rodina Tour 2025 nájdete v sieti PREDPREDAJ.SK.

NETRADIČNÁ RODINA TOUR 2025

21. marec – Trnava, OOZI

22. marec – Trenčín, Hviezda

25. marec – Žilina, Mestské divadlo

29. marec – Banská Bystrica, Robotnícky dom

2. apríl – Brno, Fléda

3. apríl – Praha, Lucerna Music Bar

11. apríl – Prešov, PKO Čierny orol

12. apríl – Košice, Tabačka

14. apríl – Bratislava, Stará tržnica

