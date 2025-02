Richard Müller, Zuzana Smatanová a Tina zažijú na CIBULA FESTe premiéru: Festival hlási aj ďalšie silné mená

(Zdroj: Cibula fest)

Najväčší česko-slovenský letný open air festival CIBULA FEST je známy tým, že na ňom už vystúpila väčšina interpretov z Česka a zo Slovenska. Predsa sa však ešte nájdu takí, ktorí sa na ňom ešte nepredstavili. A na blížiacom sa 16. ročníku budú mať v termíne 17. – 19. júla v pohraničnom pásme na letisku v Holíči svoju premiéru niektorí z nich. Prvýkrát tak záhorácku pohostinnosť na CIBULA FESTe zažijú Richard Müller, Zuzana Smatanová a Tina. To však nie je z festivalových noviniek všetko. Line up doplnia aj ďalší hviezdni interpreti.

Už pred Vianocami organizátori ohlásili prvých interpretov, ktorými boli Marie Rottrová, Horkýže slíže, Tomáš Klus, Heľenine oči a raper Separ & DMS. Festival sa snaží každoročne prinášať to najlepšie z populárnej hudby, čo na oboch stranách rieky Morava existuje. Preto bude aj blížiaci sa ročník CIBULA FESTu opäť plný hviezd.

Okrem Richarda Müllera, Smatanovej a Tiny aktuálne do festivalového programu pribudla aj česká legendárna kapela Olympic, rocková stálica ŠKWOR, tiež kapela Queenie. Tá je považovaná za jednu z najlepších tribute formácií, ktorá interpretuje repertoár kapely Queen, päťkrát vypredala pražskú O2 Arénu a vystúpila aj na oficiálnej oslave britskej kráľovnej Alžbety II. Po minuloročnej účasti si fanúšikovia festivalu vyžiadali naspäť aj kapelu Hex.

„Opakujem to každý rok, ale našťastie sa to vždy potvrdí. Budeme mať hudobne a programom zrejme najsilnejší ročník v našej histórii. A to sme ešte stále neskončili s ohlasovaním nových mien. Okrem toho chystáme ďalšie veci, ktoré festival ešte viac zatraktívnia,“ prezradil organizátor festivalu Vladimír Chrenka.

Mnohí z účinkujúcich tešia svojou hudbou fanúšikov už niekoľko desaťročí. Zuzana Smatanová aj Tina majú za sebou už viac ako 20 rokov na pódiu, Horkýže slíže viac ako 30, kapela Hex tento rok 35, Richard Müller v minulom roku 40. Obdivuhodné sú aj kariéry Marie Rottrovej s 55 a legendárneho Olympicu s dokonca viac ako 60 rokmi na hudobnej scéne. „Tieto čísla hovoria za všetko. Vsadili sme na kvalitu overenú časom, ktorú dopĺňame talentovanými hviezdami súčasnej scény. Do začiatku festivalu ešte oznámime niekoľko zaujímavých mien,“ tvrdí Chrenka.

Okrem ohlásenia nových hviezdnych interpretov spustili organizátori tiež predaj miest do stanového mestečka. Návštevníci, ktorí plánujú kempovať priamo pri festivalovom areáli, si tak budú mať možnosť zarezervovať miesto v predstihu a navyše so zľavou. Do konca marca alebo do vypredania bude v predaji ešte limitovaná edícia trojdňových permanentiek za bezkonkurenčnú cenu 70 €. Cena sa bude následne zvyšovať.

Vstupenky sú v predaji v sieti PREDPREDAJ.SK. Viac informácií na www.cibulafest.eu.

- reklamná správa -