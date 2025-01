Videohovory: Prečo ich seniori stále nevyužívajú naplno a čo im môžu priniesť?

Vetulus Liga pre seniorov (Zdroj: Liga pre seniorov – Vetulus)

Videohovory sa stali nenahraditeľnou súčasťou života mnohých ľudí. No pre seniorov, ktorí by ich mohli využiť na spojenie s rodinou či priateľmi, sú stále pomerne neprebádanou technológiou. Prečo je to tak? A aké benefity môžu videohovory priniesť?