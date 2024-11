Tesco strháva stereotypné nálepky, v jeho prevádzkach nájdu uplatnenie aj menšiny a znevýhodnení

(Zdroj: TESCO)

Fakt, že v Tescu je diverzita súčasťou každodenného života, potvrdzujú konkrétne dáta publikované v Správe o napĺňaní stratégie v oblasti diverzity, rovnosti a inklúzie za rok 2024. Reťazec už štvrtý rok po sebe na reálnych dátach ukazuje pestrosť a rozmanitosť svojich kolegýň a kolegov.

V Tescu aktuálne pracuje 7 847 kolegov a kolegýň, z toho 71 % žien a 29 % mužov. Zastúpených je medzi nimi až 18 rôznych národností. Vyše 6,5 % kolegov a kolegýň pracujúcich v Tescu je zdravotne znevýhodnených, čím reťazec významne prekračuje povinnosť zamestnávať aspoň 3,2 % ľudí so zmenenou pracovnou schopnosťou vyplývajúcu zo zákona.

„Tesco je miesto, kde si ceníme a rešpektujeme rozmanitosť a jedinečnosť všetkých ľudí, aby sa každý cítil vítaný a mohli sme prinášať každý deň niečo navyše pre naše zákazníčky a zákazníkov. Na Slovensku zamestnávame tisícky kolegov a kolegýň, pre ktorých sa snažíme vytvárať skvelé miesto na prácu. Som hrdý, že až 89 % z nich v zamestnaneckom prieskume uviedlo, že v Tescu môžu byť sami sebou bez strachu z odsudzovania,“ hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku, a dodáva: „Aby sme ešte viac posilnili náš záväzok vytvárať inkluzívne pracovisko, tento rok sme už štvrtýkrát zverejnili našu Správu v oblasti diverzity, rovnosti a inklúzie. Chceme ukázať, že inkluzívna kultúra nie je len niečo, čo sa snažíme vybudovať, ale že je kľúčovým prvkom našej spoločnosti. Chceme byť spoločnosťou odrážajúcou rozmanitosť komunít, v ktorých pôsobíme. Jednou z našich hodnôt je, že sa k ľuďom správame tak, ako chcú, aby sme sa k nim správali.“



Tesco na Slovensku dlhodobo vytvára inkluzívne pracovné prostredie aj pre ľudí so sociálnym znevýhodnením. Vo svojich prevádzkach naprieč Slovenskom zamestnáva stovky Rómok a Rómov aj zo znevýhodnených komunít, podporuje žiačky a žiakov z rómskych komunít v rámci duálneho vzdelávania a takisto pre nich vytvára pracovné príležitosti aj možnosť kariérneho rastu. Za svoju dlhoročnú snahu reťazec získal ocenenie Roma Spirit 2022 v kategórii Spoločnosť a zamestnávateľ.

Aktuálne v Tescu na rôznych pozíciách pracuje 6,5 % kolegov a kolegýň so zdravotným znevýhodnením. Reťazec sa popri úsilí o vytváranie prístupnejšieho a inkluzívnejšieho pracoviska zameriava aj na zvyšovanie povedomia v tejto oblasti. Organizuje naprieč pozíciami vo všetkých svojich prevádzkach špeciálne školenia, ako vhodne pracovať s kolegyňami a kolegami so zmenenou pracovnou schopnosťou a ako citlivo reagovať na ich potreby.

„V Tescu si vážime každého kolegu a kolegyňu bez ohľadu na ich zdravotný stav. Pre nás je dôležité vnímať ľudí podľa ich schopností a nie ich obmedzenia. Sme hrdí na to, že máme v tíme jedinečných ľudí, ktorí nám pomáhajú pozerať na veci z nových perspektív, a snažíme sa v tejto oblasti ešte viac vzdelávať. Ako veľký zamestnávateľ máme zo zákona povinnosť zamestnávať určitý počet ľudí so zmenenými pracovnými schopnosťami alebo spolupracovať s firmami, ktoré ich zamestnávajú. Teší nás, že sme túto požiadavku opätovne splnili a výrazne prekročili,“ prezrádza Renáta Vozárová, personálna riaditeľka Tesca na Slovensku, a dodáva: „Neustále sa usilujeme o to, aby Tesco bolo prístupnejšie pre každého. Sme nesmierne hrdí, že v našej spoločnosti nachádzajú uplatnenie ľudia s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami, ako sú Downov syndróm, poruchy autistického spektra či rôzne fyzické znevýhodnenia. V prevádzke aj v centrálnej kancelárii sme napríklad našli vhodné pracovné pozície pre kolegyne a kolegov na invalidnom vozíku. Dlhodobo tiež spolupracujeme s kolegami a kolegyňami so sluchovým znevýhodnením, detskou mozgovou obrnou a ďalšími obmedzeniami. Vďaka podpore našich kolegov a kolegýň vo vedúcich pozíciách robíme z Tesca miesto, kde je vítaný naozaj každý.“

Tento rok sa Tesco opäť umiestnilo aj medzi trojicou najlepších zamestnávateľov v prestížnej nezávislej ankete Najzamestnávateľ v kategórii Obchod a služby. Tesco získalo 2. miesto a už štvrtýkrát po sebe tak reťazec potvrdil, že mu záleží na vytváraní tých najlepších podmienok na prácu pre kolegyne a kolegov, a rovnako to vníma aj široká verejnosť. Rovnako reťazec získal aj ocenenie Via Bona v kategórii Výnimočný zamestnávateľ za dlhodobý a konzistentný prístup k začleňovaniu rôznych zraniteľných skupín, osobitne ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Tesco naplnilo aj ďalšie dôležité míľniky v oblasti diverzity, rovnosti a inklúzie:

Tesco systematicky pracuje na budovaní rodovej rovnosti. Ako jedna z mála spoločností na Slovensku transparentne zverejňuje dáta o rozdieloch v platoch mužov a žien. Od roku 2021 sa mu podarilo znížiť rodový rozdiel v odmeňovaní o 3,4 %.

V manažmente a vyššom manažmente pracuje už viac ako 50 % žien. V porovnaní s minulým rokom približne o 3 % viac žien zastáva pozície vedúcich predajní vo veľkých formátoch obchodov – hypermarketoch. Od začiatku meraní v roku 2019 hypermarkety riadi o 20 % viac žien. Ide o výsledok dlhodobej snahy o zmiernenie rodových rozdielov.

Reťazec na dámske toalety inštaloval bezplatné výrobky intímnej hygieny a v roku 2024 spustil širšiu kampaň týkajúcu sa menštruačnej chudoby a zabezpečil dlhodobé zníženie cien produktov dámskej hygieny vlastnej značky.

V roku 2023 vznikla iniciatíva LGBTQ+ ambasádorov a ambasádoriek, ktorí budujú podpornú komunitu, a následne Nadácia Tesco podporila vznik LGBTQ+ centra na Slovensku.

Myslí aj na podporu osôb 55+, kde okrem iného garantuje neprepustenie dva roky pred nástupom do dôchodku.

Mladým ľudom ponúka príležitosti, ako sú absolventské programy, stáže a duálne vzdelávanie, kde sa výrazne sústreďuje na podporu rómskej komunity mladých.

Prináša lokálne riešenia podľa potrieb spoločnosti, ako je kampaň proti domácemu násiliu, kde zabezpečuje psychologickú, právnu a finančnú podporu obetiam.

Verí v partnerstvá a spoluprácu medzi súkromným a neziskovým sektorom, v roku 2023 malo Tesco takmer 20 partnerstiev zameraných na diverzitu, inklúziu a rovnosť a pokračuje aj naďalej.

Ďalšie informácie o aktivitách o zodpovednom a udržateľnom podnikaní Tesca na Slovensku nájdete na https://corporate.tesco.sk/strategia-udrzatelnosti/

