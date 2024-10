My a tí druhí - slovenská klasika v novom šate: Spišské divadlo prináša autorský projekt nádejného režiséra

(Zdroj: Robo Tappert)

Autorská inscenácia originálnym spôsobom spracúva diela jedného z najvýznamnejších expresionistických slovenských dramatikov Júliusa Barča-Ivana. Dramatik, prozaik, publicista a evanjelický farár otvára vo svojich dielach závažné filozofické, sociálne a teologické problémy, ktoré môžu inšpirovať divákov aj dnes.

Komorná inscenácia prepája tri hry

Režisér spoločne s tvorivým tímom vytvoril autorský projekt, v ktorom prepája motívy a postavy z troch hier Barča-Ivana – Matka, Neznámy a Koniec – do nového celku. „Vybral som si Barča-Ivana, pretože jeho texty dobre poznám a už som s nimi pracoval. Zaujala ma najmä jeho hra Neznámy a celková apokalyptická línia jeho diel, ktorá rezonuje aj v dnešnej dobe,“ hovorí Martin Bašista. Zároveň zdôrazňuje, že inscenácii nechce dávať žiadnu nálepku: „Je to medzižáner. Rozhodne to nie je dráma, diváci tam nájdu aj veľa humoru.“

Inscenácia je zasadená do prostredia bežnej slovenskej dediny, kde sa koná zasadnutie obecného zastupiteľstva. Konfrontujú sa tam štyri ženy, štyri funkcie, štyri rozdielne charaktery, ktoré spája spoločný problém. Tvorcovia chcú spojiť filozofické otázky s každodennými problémami ľudí tak, aby vzniklo dielo zrozumiteľné pre náročnejších i menej skúsených divákov. „Ľudia si kladú existenčné otázky a zamýšľajú sa nad zmyslom života viac ako 2 000 rokov. Inscenácia neponúka odpovede, ale navádza divákov na zamyslenie,“ vysvetľuje režisér.

„Ako by to vyzeralo, keby mal Barč-Ivan sen, vybrané postavy z jeho drám by v ňom ožili a boli by nútené svoje názory a príbehy konfrontovať? Inscenácia prináša svieži a originálny pohľad na témy lásky, obety, rodiny, ctižiadostivosti a nenávisti,“ dopĺňa dramaturgička Sofia Skokanová.

Inšpiratívna symbióza herečiek

V hlavných úlohách inscenácie My a tí druhí sa predstavia tri herečky zo Spišského divadla a hosťujúca herečka. Matku, magisterku Annu Pavlíčkovú stvárňuje Katarína Turčanová, susedu, starostku Maru Adamovú Mária Cvengroš a robotníčku Katu Tomkovie Kristína Kotarbová. Úlohy herečky Jany Léniovej sa zhostila Tímea Bučková z Divadla NA SKOK. Dramaturgičkou inscenácie je Sofia Skokanová a réžia, scéna a kostýmy sú pod taktovkou Martina Bašistu.

Režisér oceňuje tím, s ktorým na inscenácii pracuje: „Herečky sú v neuveriteľnej symbióze. Sú úplne rozličné, duchovne pestré a veľmi sa dopĺňajú. Stretol som inšpiratívny tvorivý tím, za čo som veľmi vďačný.“

Premiéra komornej inscenácie My a tí druhí sa uskutoční v piatok 25. októbra o 19.00 h v Štúdiu SD. Diváci sa môžu tešiť na originálne spracovanie diel klasika slovenskej drámy, ktoré reflektuje aktuálne spoločenské témy.

„Chcel by som, aby diváci z predstavenia odchádzali so silnými emóciami, či už budú pozitívne alebo negatívne. Cieľom je, aby sa ich predstavenie dotklo, aby si ho užili,“ uzatvára nádejný talentovaný režisér Martin Bašista.

Témou 34. divadelnej sezóny v Spišskom divadle je rešpekt. Počas desiatich mesiacov uvedie štyri premiéry, pričom až tri inscenácie sú autorské, vznikajú priamo pre Spišské divadlo. Okrem inscenácie My a tí druhí, prinesie divadlo aj projekt s pracovným názvom Metropolka, rozprávku Mimi a Líza a klasickú veselohru Ženský zákon (po spišsky).

