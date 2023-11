Čo kúpiť na Black Friday v Sizeer? Prehľad streetwearových bestsellerov!

(Zdroj: sizeer.sk)

Mikiny: pánske evergreeny

Dobre hádame: Black Friday je znamenie, že sa do vašej skrine dostane nová hoodie alebo crewneck? Streetové klasiky sú práve tie veci, ktoré sa počas akcií oplatí hľadať v Sizeer. Túto jeseň nájdete v kolekcii špičkových značiek hlboké sýte, prírodou inšpirované odtiene, také ako napríklad hnedá farba, bordová a čisté svetlé farby, ktoré sa väčšinou spájajú s letom: butter yellow, mätová alebo pistáciová. Môžete staviť na úplný minimalizmus a vybrať si napríklad bielu mikinu bez kapucne z kultovej kolekcie značky Nike Sportswear Club Fleece, ktorú zdobí len malé kontrastné logo na hrudi. Máte radi výrazné potlače? Vyberte si modely inšpirované kultovými športovými družinami, ako napríklad New Era. Ak chcete investovať do dizajnu, ktorý je súčasťou streetowej histórie, čaká na vás mikina adidas Beckenbauer, ktorá je už niekoľko desaťročí na vrchole.

Zimné bundy: dámska verzia do mesta

Zima prichádza… ale tentoraz nikoho neprekvapí! S oversize modelom typu puffer sa perspektíva rozhodne zlepšuje. Čo poviete na čiernu bundu z kolekcie Nike Sportswear Essential alebo bielu Nike Sportswear Classic? Stojí za zváženie, nielen kvôli svojej veľkej kapucni, ktorá vás ukryje pred nepriazňou počasia a univerzálnemu dizajnu, ale aj vďaka technológií Nike Therma-FIT, ktorá vás zahreje a zároveň vám zabezpečí dostatočné vetranie. Máte radi basic kúsky, ale radi by ste ich niečím ozvláštnili? Môžete si vybrať modely s potlačou. Určite zaujmú tie od značky Columbia, okolo ktorých neprejdete ľahostajne, napríklad Leadbetter Point™ Sherpa Hybrid s vložkami z materiálu Sherpa, ozdobené kvetinovým vzorom. V Sizeer zahrievame rôznymi spôsobmi!

Jordan Air 1 a Nike Air Max: nad zemou

Ak sa nejaké topánky dočkali celovečerného filmového spracovania, tak to určite niečo znamená. Tento model sa stal súčasťou histórie streetwearu, ako máloktorý iný. Bez ohľadu na to, či len začínate svoje dobrodružstvo s pouličnou módou, alebo už máte skriňu plnú tenisiek, jednoducho potrebujete vlastný pár Air Jordan 1. Nejde tu len o legendu Michaela Jordana, o výrazný dizajn a značku, vďaka ktorej máte chuť lietať, ale tiež o technológiu Air, ktorá prináša pocit pohodlia pri každom kroku. Ktorú verziu tejto ikony si vybrať na Black Friday? Samozrejme slávne bielo-čierno-červené tenisky, podobné tým, v ktorých MJ hral pre Chicago Bulls, ale tiež limitované sezónne edície vo výrazných farbách. Iná legendárna línia označená logom Swoosh to je samozrejme Nike Air Max. Možností je naozaj veľa: od minimalistických Nike Air Max 1, ktoré práve zažívajú svoj come back, cez organický dizajn Nike Air Max 97, až po futuristické Nike Air Max Furyosa. Nájdite svojho Swoosha!

New Balance 574: svet v rovnováhe

Tenisky, ktoré môžete nosiť k teplákom, aj k ležérnemu obleku? Samozrejme New Balance 574. Tenisky s bežeckými koreňmi, navrhnuté v roku 1988, si rýchlo získali popularitu, nielen medzi fanúšikmi joggingu. Na Black Friday sa poobzerajte po jednej z novších výrazných farebných verzií (napríklad žltej alebo oranžovej), ale najistejším výberom bude samozrejme sivá, vlajková farba značky New Balance. Nájdite svoj pár a kombinujte ho so všetkým! Semišové panely a elegantná silueta bude skvele vyzerať bez ohľadu na to, či na bežné nosenie preferujete streetový maximalizmus alebo minimalizmus.

Viete už, bez ktorých evergreenov zima nebude mať tú správnu chuť? Navštívte Sizeer: tam sa dozviete, ktoré ikony, budú vždy in!

