Jedinečná komédia, v ktorej obyčajný banán takmer spôsobí rozpad manželstva. A pritom by stačilo tak málo a všetko mohlo byť inak.

Vôňu vanilkových rožkov, rozbaľovanie darčekov, romantiku a predovšetkým veľa zábavy zažijete pri ozdobenom vianočnom stromčeku spolu s Andreou Profantovou a Mariánom Labudom.Vianoce s nimi začínajú už v novembri. A budú naplnené všetkým, čo k Vianociam a jednému manželskému páru patrí.

Marián :„V našom prípade budú plné dobrej zábavy."

Nenechajte si to ujsť. Táto komédia sa hráva len v období Vianoc.

Andrea :" Je to jediné predstavenie, na ktoré sa aj my herci tešíme celý rok."

Vianočné turné začína už 19.11. a aj keď budeme cestovať za našimi divákmi naprieč celým Slovenskom, kvôli časovej zaneprázdnenosti, nestihneme všetky mestá, a tak si niečo necháme aj na nasledujúci rok.

Je to jedinečné interaktívne predstavenie, kde obecenstvo s hercami doslova hrá.

Andrea :"Medzi nami to na javisku veľmi dobre funguje. Dokonca si mnohí myslia , že sme skutočne manželia."

Marián: " No, mohli sme byť! Ale ty si ma nechcela.“ (smiech)

Andrea: (smiech) "Čo Vám poviem? S Majom je stále sranda, aj na javisku aj v zákulisí. Poznáme sa od 15 rokov. Prežili sme spolu 6 rokov na konzervatóriu.“

Kto príde, skutočne zacíti vôňu perníkov a zaiskria mu oči keď sa rozsvieti stromček.

Marián:“ Diváci nám budú držať palce , aby sme tie naše Vianoce vôbec prežili. A budú sa zaručene smiať do popuku.

Andrea :"Vo všeobecnosti prežívajú ľudia v období Vianoc viac stresu ako radosti. Chceme im to aspoň trošku uľahčiť. A smiech je najlepší liek na všetko. “

Marián: “Budeme radi, ak si aj vďaka nám uvedomia, že nielen materiálne dary ,ale najmä láska je v živote to najdôležitejšie.“

Andrea: "A ešte niečo, aké by to boli Vianoce bez Darčeka? My ho pre Vás máme. Príďte, Darček čaká možno práve na Vás!"

Vstupenky na vianočnú komédiu Darček sú k dispozícii v sieti Predpredaj.sk.

