ROZHOVOR: Bez fúzov, bez maďarského prízvuku, bez vulgarizmov

V sobotu 2. decembra máte v Košiciach premiéru novej comedy show „Koniec dobrý, ale inak všetko na hovno“ – dosť zvláštny názov.

Iste, ale ten názov je presný. Vypovedá o situáciách, ktoré v comedy show rozprávam. Sú to všetko zážitky, ktoré sa mi v rôznom období môjho života prihodili a nakoniec vždy všetko dobre dopadlo. Avšak, kým ten šťastný koniec nastal, diala sa jedna katastrofa za druhou. Chcem sa s divákmi podeliť o vtipné momenty, ktorých bolo v mojom živote naozaj veľa. Poskladal som ich do približne hodinového „špeciálu“, pričom si vždy budem volať hosťa – komika, rodáka z mesta, v ktorom vystupujem. V Košiciach to bude Diana Renner.

Niekde ste sa vyjadrili, že táto comedy show nie je stand up. Čo to teda je?

Ja mám stand up žáner veľmi rád. Vážim si a obdivujem všetkých, ktorí ho robia. Naozaj to nie je ľahké postaviť sa sám pred mikrofón a baviť ľudí len hovoreným slovom. Vyskúšal som si tento formát, lenže ja som zvyknutý na divákov, ktorí sedia v divadelnom priestore a nie v bare, pube, či inom zariadení. Moje príbehy sú viac „storytelling“ ako stand up. Potrebujem, aby sa diváci sústredili a nerušil ich zvuk kávovaru, ktorý sa väčšinou zapne tesne pred pointou.

Pre koho je teda vaša comedy show určená? Pre akého diváka?

Ja si myslím, že prísť môže ktokoľvek, kto má rád humor. Moja comedy show má v sebe prvky stand up-u a navyše je vždy obohatená o špeciálneho hosťa, ktorý sa týmto žánrom aj dlhodobo živí.

Mnoho ľudí si ma spája s Láslom a pre divákov je zrejme lákavejšie vidieť ma s fúzami a maďarským prízvukom, pretože túto postavičku poznajú už dlhé roky z televízie.

Som však presvedčený že Andy Kraus bez fúzov a maďarského prízvuku je rovnako vtipný ako Láslo. Navyše má pridanú hodnotu, lebo neponúkam fikciu, ale reálne príbehy z môjho života. Prísť teda môže každý, kto má rád stand up, kto má rád Lásla a kto má rád veselé zážitky človeka, ktorému ťahá na 60 – tku.

To je snáď ešte ďaleko...

Ani nie :)

Čo všetko a teda divák o vás dozvie?

Všetko. Aké je to byť otcom 4-ročnej dcéry vo veku 56 rokov, aké je to mať o 17 rokov mladšiu manželku, koľko to stojí potu, námahy a peňazí udržať sa vo forme. Zaspomínam si na 80. roky, ktoré boli pre mňa úžasným obdobím. Pre mladších to bude ako rozprávanie o inom svete a moji rovesníci si s úsmevom spomenú, aké bolo vtedy všetko jednoduchšie. Je toho naozaj mnoho a všetko je pekne poprepájané do plynulého deja, takže tých 80 minút ubehne veľmi rýchlo.

Máte veľmi zvláštnu cenu vstupného – 13,70€.

Áno. Je to symbolické, pretože som narodený 13.7. a som tak trochu posadnutý numerológiou.

A ešte jedna zaujímavosť – v comedy show sa počas vášho rozprávania objaví explicitné slovo len štyrikrát . To číslo je tiež symbol?

Nie, to je nevyhnutnosť. Snažím sa program nastaviť tak, aby v ňom vulgárne výrazy neboli (názov môže byť mätúci J), ale na štyroch miestach by pointa bez štipľavého výrazu nefungovala.

Sú to natoľko dobré a overené pointy, že mi je ľúto nezaradiť ich do programu. Citlivé povahy však pred ich vyslovením budem varovať a môžu si zapchať uši.

