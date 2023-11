Fotovoltika pre školy? Už aj na Slovensku je o ňu veľký záujem

Ilustračné foto (Zdroj: Ekofond SPP )

Nezisková organizácia Ekofond SPP spolu s jej zriaďovateľom, SPP, vyhlásili začiatkom septembra Súťaž o fotovoltiku na školy. Zaregistrovať sa do nej mohli základné a stredné školy z celého Slovenska, ktoré sú odberateľmi elektriny od SPP.

„V prvom kole súťaže prejavilo záujem o lokálny fotovoltický zdroj 85 škôl. Zo škôl, ktoré spĺňali všetky podmienky stanovené v štatúte súťaže, vybrala odborná komisia troch finalistov, reprezentujúcich tri regióny Slovenska – západ, stred a východ," hovorí Eva Guliková, riaditeľka Ekofondu SPP.

Tými sa stali Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava; Základná škola Sama Tomášika s materskou školou Lubeník a treťou je Základná škola Strážske Mierová 1.

Motiváciou je fotovoltika s kompletnou inštaláciou

Víťazná škola získa lokálny fotovoltický zdroj s kompletnou inštaláciou v hodnote do 35 tisíc eur a o tom, ktorá to bude, môžete rozhodnúť online hlasovaním do 30. novembra, do polnoci práve Vy!

„Prvého novembra sme spustili možnosť hlasovať a jednotlivé školy doteraz získali počty hlasov v tisícoch. Podporujú ich ako celé triedy, tak aj komunity, čo nás veľmi teší. Samozrejme, budeme radi, ak sa do konca novembra zapojí aj široká verejnosť," vysvetľuje Eva Guliková.

Zvyšné dve školy, ktoré sa umiestnia na 2. a 3. mieste, získajú laserovú rezačku poháňanú fotovoltickým panelom, ktorej cena je približne 3 500 eur. Navyše spomedzi všetkých hlasujúcich bude po skončení súťaže vyžrebovaných 20 výhercov, ktorí získajú solárnu powerbanku.

Ako si majú školy príležitosť vyrábať vlastnú energiu?

Solárna energia je nevyčerpateľný, bezpečný a obnoviteľný zdroj energie, prístupný počas väčšej časti roka. Vo všeobecnosti môžeme slnečnú energiu využívať aktívne, a to pomocou slnečných kolektorov alebo fotovoltických článkov.

Tie majú schopnosť premieňať slnečné žiarenie na jednosmerný elektrický prúd. Keďže energia dodaná jedným článkom je nedostatočná, sú články spájané a spolu tvoria solárny alebo fotovoltický panel. Fotovoltiku je možné inštalovať na domy a stavby kdekoľvek na území Slovenska.

Tieto zariadenia umožňujú domácnostiam, a teraz už aj školám, výrobou tepla a elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov výrazne znížiť ich súčasné náklady.

Ako si poradiť s nákladmi na inštaláciu?

Spoločnosť SPP prostredníctvom pilotného projektu poskytuje možnosť inštalácie a prenájmu fotovoltických zariadení na slovenských školách. V súčasnosti je do projektu zapojených už niekoľko škôl, ktoré využívajú funkčne nainštalované lokálne fotovoltické zdroje.

Zároveň SPP v spolupráci s Ekofondom SPP v tomto roku spustili prvý ročník Súťaže o fotovoltiku na školy.

„V Ekofonde SPP sa venujeme vzdelávaniu mládeže v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie a inovácií, napríklad aj prostredníctvom využitia lokálneho fotovoltického zdroja. Školy sa počas celého roka zapájajú do našich grantových programov a súťaží. Aj preto sme sa rozhodli v prvom ročníku tejto súťaže rozdeliť výhercom ceny v hodnote takmer 45 tisíc eur a pomôcť školám zvyšovať ich energetickú efektívnosť, ako aj podporiť ich aktívny prístup k zvyšovaniu kvality životného prostredia," dodáva Eva Guliková.

