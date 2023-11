Sľubujú zážitok! Netradičné spojenia a jedinečný priestor, to ponúka FESTival UMenia – FESTUM Prešov 2023

(Zdroj: Zdenko Hanout)

„Našou ambíciou bolo priniesť niečo nové a netradičné. Prešovčanom, ale aj ostatným návštevníkom chceme ponúknuť umenie v jeho rôznych podobách. Pri zostavovaní programu sme sa s Júliou Grejtákovou, ktorá je vynikajúca klaviristka a hlavná korepetítorka Opery Národného divadla Košice, snažili vyberať zaujímavých, invenčných umelcov, ktorí budú príjemným obohatením už blížiacich sa sviatkov. Otvárací koncert festivalu bude patriť svetovej opernej dive, slovenskej rodáčke Edite Gruberovej, v októbri uplynuli dva roky od jej náhlej smrti. Teším sa, že sme nadviazali vynikajúcu spoluprácu s STM – múzeom v Solivare. Priestory múzea ešte navýšia umelecký dojem jednotlivých koncertov,“ riaditeľ agentúry EPROK Jozef Kačala.

Pilotný prvý ročník bude pozostávať z piatich projektov. „Priestor dostanú nielen renomovaní umelci, ale aj mladá generácia, ktorá nemá toľko príležitostí na prezentáciu , ako by potrebovala. Spájanie generácií v rámci jedného projektu je veľkou inšpiráciou a mladších umelcov posúva vpred a inšpiruje,“ dodáva spoluorganizátorka projektu Júlia Grejtáková.

Piesne, básne a čriepky myšlienok

Hold a úctu umelkyni Edite Gruberovej, ktorá si svojím koloratúrnym sopránom podmanila celý operný svet, dajú poprední sólisti Opery Národného divadla v Košiciach, Michaela Várady - soprán a Marián Lukáč – barytón. Na klavíri ich sprevádza Júlia Grejtáková. Koncert pozostáva z najkrajších árií a duet svetovej opernej literatúry, ktoré mala Edita Gruberová v repertoári, počnúc Mozartom cez belcanto až k Verdimu.

(Zdroj: Barbora Likavská)

Piesne, básne a čriepky myšlienok prinesie do múzea v Solivare Chleboslovie. Hudobno-poetický večer predstaví jeho autorka Skyva spolu s gitaristom Samuelom Marinčákom 22. novembra. Skyva je autorkou hudby, textov, poézie, speváčka, klaviristka z Košíc. Jej debutový album Zrkadlo (2018) získal nomináciu na Radio_Head Awards, v októbri 2023 vydala v poradí druhý album Z exilu. Samuel Marinčák patrí medzi výrazných jazzových gitaristov na Slovensku. Autorsky publikum oslovil oceneným debutovým albumom Reflection of my soul (2021). So Skyvou hrá a spolupracuje od roku 2018. Počas svojej hudobnej kariéry účinkoval s takými významnými hudobníkmi akými sú Ran­dy Brecker, Bill Evans, Eric Marienthal, Bob Franceschini, Regina Carter, Ulf Wakenius, Michael Patches Stewart, Peter Lipa...

(Zdroj: Roman Jedinák)

Traja mladí muži zaujmú nielen svojím šarmom, ale aj speváckym výkonom. Mužské spevácke trio Labirsky Beťare interpretuje rusínske piesne v mierne štylizovanej podobe. Chcú baviť divákov, tomu podmieňujú výber piesní aj spôsob ich spracovania a zjavne sa im to darí. Festival spestria 3. decembra.

Cimbal a klavír. Netradičné v netradičnom. Aj to predstaví fenomenálny hráč na cimbal Mykhaylo Zakhariya, s klavírnym sprievodom Dany Zakhariye. Mykhaylo Zakhariya je širokospektrálny hráč, žiadaný tak na klasickú hudbu ako aj folklór, etno či cigánsku hudbu. Na koncerte 13. decembra sa predstavia aj jeho študenti z Konzervatória Jozefa Adamoviča Košice.

Záverečná Vianočná nálada 17. decembra bude zastavením sa v čase a príležitosťou naladiť sa duchovne na prichádzajúce najkrajšie sviatky roka. Prinesie ju charizmatický a divákmi obľúbený tenorista Titusz Tóbisz, sólista košickej opery s klavírnym sprievodom Júlie Grejtákovej a sláčikovým kvartetom Fusion Bows Quartet. Kvarteto tvoria mladí ľudia, ktorým hudba prirástla k srdcu na umeleckej škole, ale nie všetci sa ňou aj živia. Sú dôkazom toho, aké dôležité je podchytiť mladých ľudí a priviesť ich k hudbe, nielen preto aby ju produkovali, ale aby svojim vplyvom dokázali presvedčiť rovesníkov, že bez hudby sa žiť nedá.

