Dobrá správa, nová káva! Vytvorená pre moderných kávičkárov

(Zdroj: Eduscho )

Nová káva Eduscho je súborom šiestich rôznych druhov kávy. Aby si každý kávičkár mohol vybrať to pravé pre seba, Eduscho po novom prináša dva druhy zrnkovej kávy, dva druhy mletej kávy a dva druhy instantnej kávy.

Pritom nejde len o chuť, ale aj o pocit z kávy. Dlho etablovaným pojmom v kávovom svete je zmes zŕn Robusta a Arabica, no Eduscho ide ešte ďalej a pripravilo pre nás vyvážené zmesi týchto zŕn, ako aj čistú zmes Robusty pre tých, ktorí túžia po niečom silnejšom.

Zuzana Žambochová, senior brand manažérka Tchibo Slovensko, hovorí: "Eduscho je jednoducho dobrá káva za férovú cenu, káva s osvedčenou kvalitou, ktorá má zároveň baviť a prinášať radosť do života. Značka sa nestavia do úlohy znalca, ale do úlohy priateľa, aby sa v nej zákazník dobre vyznal.“ A to sa podarilo – už na prvý pohľad viete, ktorá káva je tá vaša pravá, či s ktorou ste ešte nemali tú česť. Nemusíte si pamätať názvy, farby nám utkvejú v pamäti oveľa lepšie.

Prečo by ste mali obmedzovať svoj kávový zážitok, keď môžete mať viac? Poďte s nami objaviť svet nových kávových chuťových skvostov!

Pozrite si nové kávičky Eduscho! Zaujmú už na pohľad, čo poviete?

