Zaujímavá súťaž pre školy, 365.bank vyberie 12 škôl, ktoré získajú eko lavičky

Udržateľnosť a ekológiu by sme mali vštepovať deťom už od malička. K zodpovednosti voči životnému prostrediu chce 365.bank motivovať práve najmladšiu generáciu. Preto aj tento rok spustila súťaž, v ktorej môžu základné a stredné školy z celého Slovenska získať štýlové ekolavičky vyrobené zo separovaných plastov, z rôzneho plastového odpadu, napríklad aj z exspirovaných platobných kariet, ktoré majú klienti možnosť priniesť na pobočky 365.bank a vhodiť ich do na to určených mintových tubusov. Stačí, ak škola zorganizuje zber odpadu, vyseparuje plasty a zašle organizátorom súťaže fotografiu alebo video zo zberu. Zo všetkých zúčastnených škôl vyžrebuje 12, ktoré získajú spolu až 48 lavičiek. Záujemcovia sa môžu do súťaže zapojiť do 15. novembra.