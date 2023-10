Slováci, POZOR, so zdražovaním prichádza ďalšia banka: Neúnosný nárast cien hypoték je TU!

(Zdroj: Getty Iamges)

BRATISLAVA – Len krátko potom, čo niektoré slovenské banky vyrukovali so zvyšovaním úrokových sadzieb sa do radu drahších hypoték pripájajú aj ďalšie. Úrokové sadzby nad 5% tak naháňajú strach mnohým klientom. Pripraviť sa treba aj na scenár, pri ktorom sa kúpa nového bytu či domu stane z dôvodu vysokých prirážok skôr len krásnym snom.

Boris Kollár a Milan Krajniak k aktuálnej situácii s bankami. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ako sme vás počas víkendu informovali, so tri slovenské banky sa rozhodli pre rázny krok. So zvýšením úrokových sadzieb prišli ako prvé Slovenská sporiteľňa, ČSOBB a Tatra Banka. Slovenská sporiteľňa hneď na niekoľkých fixáciách navýšila úrokové zaťaženie o 0,70 percentuálneho bodu. Pokiaľ by ste sa tak pri svojej hypotéke zaviazali na jeden rok, úroková sadzba by vás vyšla na 4,99% sumy. Pri fixácii na 10 a 15 rokov sa tak úroková sadza zvýšila na 5,39%.

Úrokové sadzby - Slovenská sporiteľňa FIX Úrok predtým Úrok teraz Fix 1 4,49% 4,99% Fix 3 4,49% 5,19% Fix 5 4,49% 5,19% Fix 10 4,69% 5,39% Fix 15 4,89% 5,39%

K podobným krokom pristúpil aj ďalšie dve spomínané banky. O tom, koľko za svoju hypotéku zaplatíte sa môžete dočítať viac v našom článku.

Európska centrálna banka (Zdroj: SITA)

Netrvalo to dlho, pripájajú sa ďalšie banky

Ako informuje portál TvNoviny, pre zvýšenie úrokových sadzieb sa rozhodla aj Prima Banka. Zaradili sa tak do skupiny bánk, ktoré úrokové sadzby zvyšujú napriek faktu, že Európska centrálna banka svoje sadzby ponechala v pôvodnej výške.

„Aj keď sa ECB v Aténach rozhodla ponechať úroky na nezmenených výškach, na našom trhu úroky narastali. Potenciálny záujemcovia o úvery tak pokračujú vo vyčkávaní, ktoré vplýva na ceny nehnuteľností,“ uviedol pre portál výkonný riaditeľ Finančného kompasu Matej Dobiš.

Oddelenie firemných transakcií od osobných získate lepší prehľad vo financiách a podnikaní. (Zdroj: Getty Images)

Prima banka tak pri službe Fix 3 zvýšila svoju úrokovú sadzbu na rovné 4% z pôvodných 3,9%. Rovnaký nárast v miere 0,10% využili aj pri službách Fix 4 (4,10%> 4,20%) a službe Fix 5 (4,20%> 4,30%).