Sirény v kompletnej zostave nastupujú na jeseň

(Zdroj: Archív Les Sirènes)

Po krátkej chvíľke koncertného oddychu sa k vám opäť vracajú vaše obľúbené staromestské Sirény (Les Sirènes) so svojím prekrásnym zborovým spevom, a tentokrát navyše so sebou prinášajú aj Sirénčatá (detský spevácky zbor Starého Mesta - Sirénčatá), ktoré tento školský rok 2023/2024 začali písať svoju éru. A aby málo nebolo – prichádzajú aj so svojimi Námorníkmi (Les Marins - mužský komorný zbor).