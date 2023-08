IPEC dosiahol v Senici pri stavbe 13-tisíc metrovej haly pre Mahle najvyšší bod. Po dokončení bude v areáli pracovať 1000 ľudí.

(Zdroj: IPEC Group)

K existujúcim halám a centru pribudne ďalšia výrobná hala s rozlohou až 13 300 m², ktorá zodpovedá najmodernejším štandardom pre ekologické stavby a progresívny manažment energií (energetická trieda A0). Tento týždeň stavba dosiahla glajchu, svoj najvyšší bod.



Symbolický stromček na streche umiestnil najväčší mobilný stavebný žeriav v strednej Európe. Žeriav Liebherr MK 140 PLUS môže narásť do takmer 100 metrov a dočiahnuť až na 58,5 metra. Jeho nosnosť sa odvíja od pracovnej polohy a výšky. Pri plne vysunutom pojazdnom vozíku až po koniec výložníka je nosnosť 1 900 kilogramov. Stroj však na 12 metrov dosahuje celkovú maximálnu nosnosť až 8 000 kilogramov. Na stavbe v Senici umiestňuje veľmi ťažké jednotky vzduchotechniky, ktoré by bežné mobilné žeriavy neuniesli. Statické stroje zas už s ohľadom na pokročilú stavbu nie sú na túto prácu vhodné.



V novej hale si nájde prácu už túto jeseň 360 ľudí.

Súčasťou areálu je aj rozsiahle výskumno-vývojové centrum pre klimatizačných jednotky – vrátane tých, ktoré budú využívané v elektromobiloch.



„Sme radi, že okrem zvýšenia zamestnanosti v Senici sa priaznivé vplyvy prejavujú aj na neustálom zvyšovaní jeho príjmov,“ hovorí Ivan Čarnogurský, generálny riaditeľ IPEC Group a dodáva: „IPEC Group tu vybudoval areál pre výrobu a výskum s exportom viac ako 250 miliónov eur, z ktorého len ročné odvody do poisťovní a daní dosahujú približne 12 miliónov eur. Výšku investície investora obdrží štát a poisťovne cez dane a odvody do dvoch rokov.“



Primátor Senice Martin Džačovský skonštatoval: „Pre mesto sú investície, ktoré udržiavajú našich rodákov v meste a ešte k tomu ešte prinášajú pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotu, kľúčové. Bonusom tu je aktívna spolupráca investora s mestom pri zakomponovaní stavby do prostredia.“



"Táto investícia má viaceré benefity, ktoré vieme v kraji využiť. Súvisia predovšetkým s výskumno-vývojovým centrom, vytvorením relevantného počtu nových pracovných miest, a v neposlednom rade, projekt svojimi možnosťami zamestnania a praxe zvyšuje atraktivitu nášho duálneho vzdelávania,“ povedal dnes trnavský župan Jozef Viskupič.

Nová budova, ktorá bude dokončená a odovzdaná do užívania na jeseň tohto roka, poskytne obyvateľom a návštevníkom Senice okrem zvýšenia povodňovej ochrany aj verejne prístupnú zelenú zónu a upravený park s možnosťou využitia na relaxačné a športové aktivity.

- reklamná správa -