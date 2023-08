Penati Slovak Open 2023 aj s Rorym Sabbatinim

(Zdroj: Penati Slovak Open)

Prvý deň patrí obľúbenému pro am turnaju, kde si zahrajú vrcholoví golfisti spolu s osobnosťami a partnermi podujatia. Na svoje si prídu aj deti na Chip & Putt Slovak Open U10. Druhý a tretí deň Penati Slovak Open sa uskutoční profesionálny turnaj. Momentálne je prihlásených viac ako 40 hráčov, organizátori však počítajú až so 70tkou golfistov z Európy. Motiváciou je navýšenie prize money, tento rok si 18 najlepších účastníkov rozdelí až 22 000 eur. Víťaz získa okrem finančnej odmeny 10 000 eur, aj divokú kartu na turnaj Swiss Challenge seriálu Challenge Tour. Účasť tento rok prisľúbil aj ambasádor turnaja, hviezdny Rory Sabbatini. Strieborný olympijský medailista z Tokia bude obhajovať titul z roku 2019. Podľa jeho vyjadrení sa túži kvalifikovať na budúcoročné OH do Paríža, a po nich plánuje ukončiť kariéru. Je teda pravdepodobné, že na Penati Slovak Open 2023 budú môcť diváci vidieť Roryho Sabbatini poslednýkrát súťažne na domácej pôde. Na 7. ročníku nebude chýbať ani vlaňajší víťaz, Čech Aleš Kořínek, ale aj Slovinec Zan Luka Stirn, ktorý priebežne vedie rebríček v Pro Golf Tour 2023. Pozíciu najlepšieho slovenského zástupcu bude obhajovať profesionálka Anika Bolčíková. Turnaj je výbornou príležitosťou na zbieranie cenných skúseností aj pre slovenskú amatérsku špičku. Divoké karty na profesionálny turnaj získali víťazi Penati Pro Am Classic – Lukáš Zušťák, a Matúš Kudláč, ktorý triumfoval na majstrovstvách Lomnického golfového klubu v Tatrách. Organizátori Penati Slovak Open ďakujú partnerom turnaja, najmä generálnemu – ETL / GINALL & ROBINSON s.r.o., hlavným partnerom Raiffeisenbank, NAD ress a Titulárnemu partnerovi Penati Golf Resort, bez ktorých by sa toto významné golfové podujatie v stredoeurópskom regióne nemohlo uskutočniť.

