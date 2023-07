Samsung predstavil nové vlajkové lode Galaxy Z

Jedinečný dizajn a funkcie robia skladací telefón Galaxy Z Flip5 najvšestrannejším zo všetkých telefónov Samsung Galaxy. Príjemne vás prekvapí rozmerné okno Flex Window, ktoré je teraz takmer 4x väčšie ako pri predchádzajúcej generácii. Pomocníkom pri zachytávaní dôležitých životných momentov bude špičkový zadný fotoaparát, ktorý ponúka množstvo režimov a funkcií, vďaka ktorým budete vedieť snímať fotografie z rôznych uhlov či prezerať a upravovať snímky rýchlo a jednoducho. Špičkovým fotografiám v Galaxy Z Flip5 navyše pomáha aj pokročilá umelá inteligencia. Systém spracovania signálu (ISP) odstráni všetok rušivý šum, ktorý škodí nočným záberom, a zároveň zvýrazní detaily a farby v zábere. Pri fotografovaní z diaľky oceníte aj digitálny 10-násobný zoom.

Zobraziť galériu (15) (Zdroj: Samsung)

Originálna skladacia konštrukcia Galaxy Z Flip5 ponúka jedinečný zážitok, ktorý navyše umocňuje elegantný kompaktný dizajn, bohaté možnosti personalizácie a silný výkon. Aj v zatvorenom stave ponúka Galaxy Z Flip5 viac ako predchádzajúca generácia. Plusom je možnosť zobraziť všetky widgety a prepínať medzi nimi jednoduchým dotykom displeja v zobrazení Multi Widget View. V zatvorenom stave si tiež môžete prečítať oznámenia a získať prístup k rýchlym nastaveniam Wi-Fi alebo Bluetooth. Hlavný displej je vybavený vrstvou absorbujúcou nárazy a celkovo pevnejším prevedením. Ochranu zabezpečujú aj rámy typu Armor Aluminum a ochranné sklo Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, ako na okne Flex Window, tak aj na zadnom kryte. Nový integrovaný pánt v rámci konštrukcie Flex Hinge využíva dvojitú koľajničku, ktorá tlmí a rozptyľuje nárazy. Vďaka štandardu IPX8 je telefón spoľahlivo chránený pri ponorení do vody až do hĺbky 1,5 metra pod vodnú hladinu po dobu 30 minút.

Galaxy Z Flip5 sa predáva v zelenej, grafitovej, béžovej a fialovej farbe, v šedej farbe je exkluzívne k dispozícii v e-shope samsung.sk. Odporúčaná maloobchodná cena je 1 199 eur za variant s 8 + 256 GB internej pamäte a 1 319 eur za verziu s 8 + 512 GB pamäte.

Modely Galaxy Z Fold už tradične patria k špičkovým pracovným nástrojom na každý deň. Sú známe svojím veľkým displejom a bohatým balíkom funkcií. Vylepšená lišta Taskbar umožňuje rýchlo prepínať medzi často používanými aplikáciami a v novom smartfóne zobrazuje až štyri naposledy použité aplikácie. K dispozícii je aj nová funkcia presúvania súborov oboma rukami, ktorá môže byť užitočná najmä pri presúvaní súborov z obrazovky na obrazovku. Harmonický ekosystém umožňuje výkonný a prepojený zážitok a slúži ako plynulé rozšírenie potrieb, priorít a jedinečnej osobnosti každého používateľa.

Najtenšie a najľahšie telo spoza všetkých doterajších generácií telefónov Galaxy Z disponuje batériou s dlhou výdržou. Špičkový procesor Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy zároveň podporuje pokročilú grafiku a umožňuje dynamické hranie viacerých hier s pomocou umelej inteligencie. Galaxy Z Fold5 sa jednoducho zmestí všade a má jednoznačne najvyšší výkon. Vďaka 7,6-palcovému hlavnému displeju telefónu môžete robiť veľa vecí v teréne alebo na cestách. Maximálny jas displeja sa zvýšil o viac ako 30 % na hodnotu 1 750 nitov, takže obraz je dobre viditeľný aj na jasnom slnečnom svetle.

Galaxy Z Fold5 sa predáva v modrej, čiernej a béžovej farbe, v šedej farbe je exkluzívne k dispozícii v e-shope samsung.sk. Odporúčaná maloobchodná cena je 1 899 eur za variant s 12 + 256 GB internej pamäte, 2 019 eur za verziu s 12 + 512 GB pamäte a 2 259 eur za variant s 12 GB + 1 TB internej pamäte.

Zákazníci, ktorí si zakúpia Galaxy Z Flip5 alebo Galaxy Z Fold5 v období od 26. júla do 10. augusta 2023 (vrátane), alebo do vypredania zásob, získajú model s dvojnásobnou kapacitou pamäte za cenu modelu s nižšou kapacitou. Okrem toho môžu záujemcovia po registrácii v aplikácii Samsung Members odpredať svoje staré zariadenie a získať výkupný bonus vo výške 150 eur v prípade kúpy modelu Galaxy Z Flip5 a 200 eur v prípade kúpy modelu Galaxy Z Fold5. Okrem uvedených bonusov získajú zákazníci pri kúpe nových modelov do 31. júla 2024 automaticky Galaxy Premier Service na 1 rok.