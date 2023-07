Za desať mesiacov kúpili zákazníci Lidla viac ako 130 000 debničiek s ovocím a zeleninou, ktoré by inak vyšli nazmar

(Zdroj: Lidl)

Jedlom sa nemá plytvať, učili nás už naše babičky a táto stará pravda platí dodnes. Ak sa naučíme využívať potraviny naozaj efektívne, pomôžeme svojej peňaženke a tiež prírode. Plytvanie jedlom je totiž veľký ekonomický, ale zároveň aj ekologický problém. Na jednej strane si podľa štatistík až 600 000 Slovákov nemôže vždy dopriať takú stravu ako by si priali, na druhej strane sa podľa odhadov v našej krajine vyhodia ročne stovky tisíc ton potravín. Potravinový odpad navyše zanecháva obrovskú uhlíkovú stopu a veľké množstvo zdrojov ako voda, energia či práca ľudí bolo vynaložených úplne zbytočne. Jedným zo spôsobov ako tomu predchádzať je projekt S Lidlom šetríme jedlom. Vďaka nemu ušetrilo mnoho zákazníkov diskontného reťazca stovky tisíc Eur a pomohli zachrániť viac ako 400 000 kíl potravín. A to všetko za desať mesiacov od jeho spustenia.

Projekt S Lidlom šetríme jedlom poskytuje šancu pre ovocie a zeleninu, ktoré by inak vyšli nazmar. Konkrétne si zákazníci Lidla môžu v ktorejkoľvek zo 164 predajní na Slovensku zakúpiť špeciálne trojkilové debničky s obsahom rôzneho ovocia a zeleniny za mimoriadne výhodnú cenu 1 €. Ide o tovar, ktorý predtým Lidl z rôznych dôvodov vyhadzoval, napríklad pre poškodený obal či jeden nevyhovujúci kus v balení. V debničkách sa nachádzajú napríklad jablká, zemiaky, citróny, mrkva či cesnak. Každá prepravka je iná. Zákazník si však môže byť istý, že nakúpi kvalitné kusy a za skvelú cenu. „Stretávame sa výlučne s pozitívnymi reakciami, všetky debničky sa predajú okamžite po ich vyložení. Tento projekt je dôkazom, že spoločenská zodpovednosť je súčasťou našej diskontnej DNA. Neustále totiž hľadáme spôsoby ako fungovať ešte efektívnejšie a jednoduchšie. Platí to pre naše podnikanie a tiež pre náš vzťah k trvalej udržateľnosti,“ povedal Róbert Flachbart, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za predaj a logistiku. „Tento projekt je natoľko obľúbený, že ak by sme ponúkli násobne viac debničiek, určite by sa všetky predali. V Lidli však robíme všetko pre to, aby sme jedlom neplytvali. Vážime si potraviny a naše procesy nastavujeme s cieľom nevytvárať prebytky či potravinový odpad,“ doplnil R. Flachbart.

(Zdroj: Lidl)

Zákazníci si taktiež môžu zakúpiť chlieb Priamo z pece do poludnia druhého dňa po vypečení s 50% zľavou. Chlieb sa nachádza špeciálne zabalený a označený oranžovou cenovkou priamo v regáli. Diskont dlhodobo oddeľuje potraviny s blížiacim sa dátumom spotreby a predáva ich s výraznou zľavou. Pred troma rokmi ich začal zákazníkom ponúkať v chladiacich regáloch v špeciálnych boxoch s označením „Potraviny bez viny! Zachráň nás, sme ešte dobré.“

(Zdroj: Lidl)

Prostredníctvom optimalizácie sortimentu a procesov sa Lidl snaží čo najviac zefektívniť objednávanie i predaj tovaru. Zároveň, diskont ročne predá v priemere státisíce kusov z každého produktu vo svojej ponuke. Potraviny teda „nemajú čas“ zostarnúť na pultoch, namiesto toho si zákazníci môžu dlhšie vychutnávať ich čerstvosť.

-reklamná správa-