Ex-premiér Dzurinda: Silný program a kompetentní lídri vrátia Slovensko na správnu koľaj

(Zdroj: Modrí, Most-Híd)

Ak by vo voľbách nehrozilo totálne vykoľajenie vlaku menom Slovensko, ktorý Mikuláš Dzurinda nasmeroval do vyspelého sveta, aj bývalý premiér by mal určite mnoho práce v medzinárodnej politike. Strana Modrí, Most-Híd je preto viac ako len politický projekt, ktorý by ho mal vrátiť do hry. Je to strana založená na úprimnej túžbe mladých a zanietených ľudí priniesť pre Slovensko pozitívne zmeny a ukončiť chaos a nekonečné hádky politikov, ktorým už nikto neverí.