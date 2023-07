Expertka na mrazničky Miriam: Vybrať tú správnu vám pomôže pizza

Pre Miriam sú mrazničky a chladničky pracovná srdcovka. (Zdroj: Planeo)

„Existujú dva typy mrazničiek: truhlicové a zásuvkové. Zásuvkové mrazničky zvonka pripomínajú chladničku bez mrazničky, v jej vnútri sú police alebo zásuvky. Truhlicová mraznička je širšia a nižšia a má veľký, priestranný úložný priestor,“ vysvetľuje základné rozdiely predajkyňa Miriam Molková z popradskej predajne PLANEO Forum.

Kedy je čas kupovať novú mrazničku?

Bez ohľadu na to, či je vaša domácnosť malá alebo veľká, mraznička vám môže pomôcť ušetriť peniaze aj čas. „Najlepší čas na kúpu mrazničky je vtedy, keď o nej začnete uvažovať. Vtedy totiž začínate chápať jej význam, či už je to nakupovanie raz mesačne vo veľkom alebo príprava jedla vopred na rýchle večere,“ hovorí Miriam. Ak si to dobre zorganizujete, každý večer si môžete vychutnať chutnú domácu stravu a variť budete len raz – dva razy za týždeň. Toto ocenia najmä rodičia škôlkarov a školákov. „Zákazníci nám často hovoria, že boli prekvapení, ako rýchlo dokázali mrazničku zaplniť,“ usmieva sa odborníčka na chladničky a mrazničky.

Načo vám bude pizza pri výbere mrazničky?

Vyberať mrazničku podľa vzhľadu je však slabé kritérium. Miriam Molková z praxe odporúča brať do úvahy okrem spotreby a veľkosti aj tie faktory, na ktoré sa často zabúda.

Miestnosť, v ktorej bude zariadenie



Do malých priestorov bude logicky vhodnejšia zásuvková mraznička

Čo budete v mrazničke skladovať najčastejšie

„Tento fakt si uvedomuje len málokto. Vo vysokých zásuvkových mrazničkách sa ľahšie udržiava prehľad a preto je vhodná na skladovanie viacerých menších kusov. Problém však môžete mať s veľkými krabicami mrazenej pizze alebo poriadne vykŕmenou kačkou. Mraziaci box síce poskytuje veľký priestor, no keď budete hľadať kus mrazeného hovädzieho medzi rybami, zeleninou, bravčovým a ďalšími položkami, pochopíte, že ste niekde spravili chybu. Mraziace boxy sú vhodné skôr na skladovanie veľkých kusov. Ocenia ich napríklad poľovníci, mäsiari, rybári, záhradkári či domácnosti, kde sa robia zabíjačky,“ vyratúva Miriam prednosti oboch zariadení.

Čistenie

Mrazničku aj mraziaci box treba z času na čas rozmraziť a umyť. „S umývaním mraziaceho boxu môžu mať problém starší ľudia alebo ľudia s obmedzenou pohyblivosťou. V našich predajniach PLANEO si to môžete pokojne skúsiť – otvorte mraziaci box a siahnite úplne na spodok,“ dáva svoj tip odborníčka.

Pre a proti zásuvkových a truhlicových mrazničiek

Zásuvkové mrazničky aj mraziace boxy majú svoje výhody aj nevýhody. Porovnajme si ich.

Výhody zásuvkových mrazničiek

Sú jednoduchšie na organizovanie, poriadok a prístup k surovinám

Ľahšie sa čistia

Vyžadujú menej miesta ako mraziaci box

Sú v rôznych povrchových úpravách

Zásuvková mraznička PHILCO PF 1475 ENF má maxi objemné zásuvky. (Zdroj: Planeo)

Nevýhody zásuvkových mrazničiek

V prípade výpadku prúdu sa potraviny môžu rýchlejšie pokaziť, pretože tesnenie dvierok jemne prepúšťa studený vzduch von

Skladovanie potravín väčších rozmerov alebo zvláštneho tvaru môže byť náročné

Výhody truhlicových mrazničiek

V závislosti od veľkosti môžu mať väčšiu úložnú kapacitu ako zásuvkové

Môžu byť energeticky efektívnejšie, pretože ťažké veko udržiava vzduchotesné tesnenie pevne pritisnuté

Truhlicové mrazničky sú cenovo dostupnejšie

V truhlicových mrazničkách necirkuluje toľko vzduchu, čo umožňuje skladovať potraviny dlhší čas

Philco PCF 142 F JOKER je spotrebič s možnosťou meniť vnútornú teplotu z chladničky na mrazničku a naopak. (Zdroj: Planeo)

Nevýhody truhlicových mrazničiek

Čistenie nie je také jednoduché

Ťažšie sa v nich udržiava prehľad o skladovaných potravinách

Kúpa mrazničky rozhodne nie je záležitosť, ktorá prebieha ako kúpa mrazenej zeleniny. Je potrebné zvážiť množstvo faktorov a tiež cenu. „PLANEO je najrozšírenejšia a teda najdostupnejšia sieť elektropredajní, stačí si zájsť do tej najbližšej a poradiť sa s predajcom. Naši zákazníci si častokrát spravia predvýber na planeo.sk a do predajní prichádzajú na konzultácie. Problém nie je ani s dopravou, pretože napríklad so službou Doprava PREMIUM vám mrazničku nielen privezieme, ale aj namontujeme a ak treba, odnesieme aj starý spotrebič,“ uzatvára Miriam Molková z popradského PLANEO.

