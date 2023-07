Bezdymové leto: Limitovaná edícia, ktorá hovorí aj o diverzite či spolupatričnosti

(Zdroj: PMI)

Adam sa nezastaví ani v lete. „Momentálne sa rozbieha festivalová sezóna a spolu s kapelou a producentmi sa pripravujeme na každý jeden z nich. Highlightom môjho leta je Sziget Festival v Budapešti, ktorý privíta hviezdy ako Florence and The Machine, Billie Eilish či Imagine Dragons a ja sa nesmierne teším na túto príležitosť a skúsenosť. Popritom trávim pomerne veľa času v bratislavskom štúdiu LVGNC, kde vznikajú ďalšie nové demá/skladby, zatiaľ iba do „šuplíka“, ako to ja nazývam, a pracuje sa pomaličky aj na slovenskej tvorbe,“ začína svoje rozprávanie obľúbený slovenský interpret.

A práve Adam vytvoril originálnu skladbu pri príležitosti uvedenia limitovanej edície IQOS ILUMA WE. „Tak ako pri každej spolupráci, vždy sa snažím vcítiť sa do konceptu a predstavy klienta a zároveň ho doplniť o svoju víziu daného produktu. Pri limitovanej edícii IQOS ILUMA WE som mal rozhodne potrebu odkloniť sa od melancholického a baladového prístupu k tvorbe a práve naopak, prísť s niečím povzbudivým a rytmickejším. Koniec koncov, rovnako to cítili aj dospelí používatelia, ktorí hlasovali v ankete,“ opisuje Adam Pavlovčin, ako pristupoval k spolupráci.

Koreňom tejto limitovanej edície je pre Adama pocit patriť do diania, byť jeho súčasťou, či už je to pri tvorbe, alebo pri oslave filmu či hudby. „Sám naplno rozumiem pocitu alebo potrebe byť videný a rešpektovaný a táto edícia sa rozhodne nesie aj v tomto duchu,“ dopĺňa.

Hovoríme o diverzite a spolupatričnosti. A aký význam má diverzita a spolupratričnosť pre samotného Adama? „Myslím, že v posledných pár rokoch sa tieto slová dostali do popredia a určite sa mi obe asociujú s pozitívnou konotáciou. Diverzitu by som dnes preformuloval ako realistické vykreslenie skutočnosti a priestor, ktorý sa nevyhradzuje možnostiam, zatiaľ čo spolupatričnosť ako solidarita a empatický prístup medzi ľuďmi, ktorý je tak veľmi dôležitý,“ dodáva na záver Adam Pavlovčin.

Kto je Adam Pavlovčin?

Slovenský spevák, skladateľ, model a tanečník. Hovorí si aj ADONXS. Vyštudoval British and Irish Modern Music Institute v Londýne, kde tiež pôsobil. Počas pandémie sa vrátil do Prahy, v roku 2021 sa stal víťazom česko-slovenskej SuperStar. Za rok 2022 získal ocenenie Objav roka a Spevák roka v Hudobných cenách Európy2. V tom istom roku vydal autorský debutový album Age of Adonxs, z ktorého sa piesne „Moving On“ a „Game“ držali niekoľko týždňov na prvom mieste v rádiovom éteri, a stali sa tak najhranejšími skladbami slovenského interpreta v rádiovom vysielaní.

Aká je novinka tohto leta? Limitovaná edícia IQOS ILUMA WE

Farebnosť limitovanej edície ilustruje rozmanitosť, ale i jednotu a spolupatričnosť komunity dospelých na celom svete, ktorí prestali fajčiť a prešli na túto bezdymovú alternatívu. Limitovaná edícia bola exkluzívne uvedená na trh v IQOS Bezdymovej zóne na festivale Pohoda. Tam si ju mohli dospelí fajčiari a dospelí užívatelia zakúpiť už v predstihu. V predajniach IQOS je k dispozícii od 10. júla 2023 a to v troch verziách – IQOS ILUMA

PRIME, IQOS ILUMA a kompaktný univerzálny prístroj IQOS ILUMA ONE. Dospelí používatelia si tak môžu vybrať tú, ktorá najlepšie vyhovuje ich potrebám a preferenciám. IQOS ILUMA využíva revolučnú technológiu indukčného ohrevu náplne bez nahrievacej čepele a potreby čistenia. Pri používaní vzniká aerosól, ktorý obsahuje výrazne menej škodlivín ako cigaretový dym. Produkuje o 95 % menej škodlivín v porovnaní s cigaretami, čo však nepredstavuje zníženie rizika o 95 %. Aerosól sa navyše nedrží na pokožke, vo vlasoch a necítiť ho ani z dychu či končekov prstov, a tak si dospelé užívateľky môžu užiť bezdymové leto.

*Bezdymové zariadenia IQOS nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový. Sú určené len pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.

