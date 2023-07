Svetová operná hviezda Rolando Villazón vystúpi po prvý raz na Slovensku vďaka festivalu Symfónia umenia

Svetová operná hviezda Rolando Villazón vystúpi po prvý raz na Slovensku v rámci Medzinárodného multižánrového festivalu Symfónia umenia, ktorý sa bude konať 1.-10.9.2023. Počas tretieho ročníka ponúkne festival 10 koncertov, ktoré nadchnú milovníkov veľkého orchestrálneho zvuku, komorných koncertov, džezu, swingu, ale i filmu či výtvarného umenia. Vstupenky sú v predaji za zvýhodnenú cenu do 31. júla. Novinkou tohto ročníka bude aj to, že prvý rad miest si záujemcovia budú môcť online vydražiť - pričom spôsob dražby uvedieme na stránke festivalu už začiatkom júla.

Hlavnou dramaturgickou líniou budú znova veľké orchestrálne produkcie.

Vstupenky sú v predaji v sieti Predpredaj.sk.

1. september – Otváracím koncertom tohto ročníka bude umelec svetového významu Rolando Villazón „najkúzelnejší tenor súčasnej opernej scény“ (podľa Times), spolu s naším prvým symfonickým telesom Slovenskou filharmóniou. Rodák z Mexiko City je nositeľom celého radu prestížnych vyznamenaní vrátane titulu Rytier Rádu umenia a literatúry Francúzska, ktoré sa mu stalo druhým domovom.

2. september – Rozhlasový Big Band Gustava Broma sa tentoraz prenesie do čias zlatej éry Las Vegas, do obdobia, keď sa hudba Franka Sinatru umiestňovala na vrcholoch hitparád. Spolu s kanadským spevákom Mattom Duskom, ktorý po celom svete predal viac ako milión albumov, na konte má štyri zlaté a šesť platinových, množstvo ocenení a niekoľko nominácií na prestížne ocenenie JUNO, vzdajú spoločným koncertom hold tejto legende swingu.

3. september – Skladateľka a klaviristka Ľubica Čekovská exkluzívne pre festival skomponovala do symfonických aranžmánov piesne, ktorými sa preslávil Karol Duchoň. Zaznie hudba, ktorá momentálne ovplyvňuje už mnohé generácie.

„Opäť sme chceli priniesť niečo iné, nové, nekonvenčné a na vysokej umeleckej úrovni, no blízke širokému publiku. Po neuveriteľnom úspechu divadelného predstavenia Na srdci mi hraj! sme sa rozhodli, že práve hudba Karola Duchoňa zaznie tento rok tak veľkolepo, ako ju ešte nikdy diváci nemohli zažiť!“ hovorí Andrea Kozáková, riaditeľka festivalu.

Martin Gyimesi, Karol Csino, Titusz Tóbisz a Jiří Rajniš, operné kvarteto tenorov, ktorí sa iba pre túto príležitosť zídu na jednom pódiu predvedú spoločne vokálnu interpretáciu hitov, ako V slovenských dolinách, Mám ťa rád, Šiel, šiel a mnohé iné. Inšpiráciou koncertu je divadelné predstavenie Na srdci mi hraj, ktoré už videlo viac ako 20 000 divákov po celom Slovensku. V sprievode Symfonického orchestra Symfónie umenia - zložený z najlepších hráčov našich symfonických telies.

4. september - Už tradične na pontóne na Štrkoveckom jazere opäť prijali pozvanie The Ladies Ensemble. Živelná hudba plná rozporu, drámy a bolesti, ale aj tanec chudobných, smutných a osamelých. Napriek všetkému sa z argentínskeho tanga stal fenomén aj inšpirácia pre mnohých skladateľov, ako Astore Piazola či Carlos Gardel. Vášeň tanga prenikla hlboko do filmov, ako Vôňa ženy, Posledné tango v Paríži, Pravdivé lži a mnohé iné. The Ladies Ensemble vám zahrajú tie najpôvabnejšie tangá všetkých čias a doplnia ich hudbou z tejto klasickej éry. Na brehu jazera vytvoríme tančiareň alebo milongu, kde sa bude tancovať tak ako kedysi ale aj dnes v uliciach Buenos Aires.

5. september - Csákyho kaštieľ v Prievoze otvorí svoje brány pre verejnosť, aby hostila hudobníkov z jedného najprestížnejších svetových operných domov Berlínskej štátnej opery, Das Knobelsdorff-Ensemble der Staatskapelle Berlin. Zaznejú diela v úprave pre komorný orchester Nikolaja Rimského-Korsakova Šeherezáda a dielo Franza Schuberta Forellenquintett.

6. september - Žáner artkina bude zastúpený opäť z trilógie biografií Kena Russela o hudobných velikánoch. Príbeh nominovaný na Zlatú palmu v Cannes v roku 1974 opisuje posledné dni skladateľa Gustava Mahlera. Premietanie sa uskutoční v Amfiteátri Štrkovecké jazero a vstup je zadarmo.

7. september - Bratislava Hot Serenaders bude tentokrát pred Pradiarňou 1900 hostiť dva orchestre, a to Bohém Ragtime Jazz Band z Maďarska a Original Prague Syncopated Orchestra z Českej republiky.

8. septembra odznie v premiére autorský program pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia s názvom SILA NÁDEJE / Nezabúdame! „Počas prvého ročníka sme uviedli na festivale slovenskú premiéru kinokoncertu Obchod na korze. V podobnom duchu sme pripravili aj tento koncert, v ktorom zaznejú dojímavá a silná hudba z filmov s tematikou holokaustu v symfonických aranžmánoch. Chceli sme týmto koncertom upozorniť a pripomínať nepráva, ktoré sa diali tejto skupine obyvateľstva,“ hovorí Andrea Kozáková, riaditeľka festivalu.

V rámci festivalu je vždy aspoň jeden koncert venovaný detskému publiku. 10. septembra, tentokrát na hlavnom pódiu pred Pradiarňou 1900, spolu s Capella Istropolitana pod taktovkou Gabriela Rovňáka zaznie hudba z najkrajších česko-slovenských rozprávok ako Perinbaba, Populuška, Arabela a ďalšie.

9. septembra prijal pozvanie jubilujúci slávny tenor José Cura, ktorý po prvý raz vo svojej kariére v Bratislave uvedie celý koncertný program s názvom Boleros by Manzanero. Iba bratislavské publikum zažije vysoko dokonalú a sofistikovanú oslavu hudby Latinskej Ameriky netradične s komorným jazzovým kontingentom v sprievode sláčikovej sekcie.

Festival prináša Mestská časť Ružinov a vďaka jej podpore sa uskutoční už 3. ročník. „Keď sme sa po prvý raz začali rozprávať o tom, že by sme radi zorganizovali v Ružinove festival Symfónia umenia, ani vo sne by mi nenapadlo, aký obrovský záujem verejnosti to vyvolá. Ukázalo sa, že nápad prepájania žánrov a jedinečných formátov dokáže priniesť umenie bližšie k ľuďom. Minulé dva roky priniesli množstvo výnimočných podujatí a slovenských legiend aj umelcov svetového mena. Umenie k Ružinovu patrí, a preto som veľmi rád, že už čoskoro sa môžeme všetci tešiť na tretí ročník tohto krásneho festivalu,“ hovorí starosta Mestskej časti Ružinov Martin Chren.

Program a vstupenky nájdete na Predpredaj.sk. Festivalové zľavy sú uvedené pri každom koncerte.

