Futuristický žeriav či sklad vykurovaný odpadom: Tento reťazec kráča s dobou

Moderné technológie pomáhajú logistike aj zamestnancom (Zdroj: Kaufland)

Rukami jeho zamestnancov denne prejde množstvo paliet, plných rôznych druhov produktov cez ovocie, zeleninu a mäso, až po nápoje a mrazené výrobky. Tie treba nielen uskladniť do logistického centra, ale aj vyskladniť, roztriediť a umiestniť do predajne. Je jasné, že bez efektívnej logistiky by to Kaufland nemohol stíhať.

Jeho logistickým centrom ročne prejde vyše 1,5 milióna paliet. Zásobovacie vozidlá najazdia viac ako 10 miliónov kilometrov za rok. To je približne toľko, akoby ste 140-krát obišli celý svet. Aby tento systém fungoval ako hodinky, pomáhajú nám inovácie a automatizácia.

Sklad plný vychytávok

Vo februári 2020 Kaufland otvoril novú časť svojho skladu v Ilave s takzvaným automatickým zakladačom. Ako vlastne funguje? Predstavme si klasický sklad, v ktorom pracujú zamestnanci s vozíkmi. Reťazec ich doplnil počítačom riadeným žeriavom, koľajnicami a skenermi. Automatizovaná rampa stihne za jednu minútu naskladniť alebo vyskladniť až tri plne naložené palety. Namiesto ručného skenovania, ktoré zaberalo kontrolórom veľa času a energie, skener automaticky nasníma kód so všetkými informáciami o tovare. Kontrolór už len v počítači overí, či je všetko tak, ako má byť, bez zbytočne nachodených kilometrov. Skontrolované palety ďalej pokračujú po koľajniciach k cieľovým regálom v sklade, kde ich veľký futuristický žeriav prenesie na správne miesto. No neznie to ako z filmu?

Automatizovaný sklad plný vychytávavok (Zdroj: Kaufland)

Hoci by sa mohlo zdať, že ľudia čoskoro prídu o zamestnanie, opak je pravdou. Potvrdzuje to aj Riaditeľ prevádzky a SCM, Gabriel Čuka: „Hoci sú stroje čoraz premyslenejšie, údržbu si nevedia urobiť samy. S tou nám pomáhajú šikovné ruky našich kolegov, ktorých na nové technické pozície preškoľujeme. Viacerým z nich sa pracovný život vďaka našim inováciám výrazne zjednodušil.“

V Kauflande je mrazivo aj počas leta

Môže za to moderný, hlbokomrazený sklad, v ktorom teplota dosahuje -19,5°C. Takéto podmienky umožňujú skladovať hlbokozmrazený tovar tak, aby sme sa mohli spoľahnúť na jeho 100 percentnú kvalitu. Palety sa potom pomocou špeciálnej nakládky premiestňujú rovno do tzv. „Cool Docku“. Odtiaľ putujú priamo do vychladeného návesu, okamžite a bez čakania. Toto všetko je nesmierne dôležité pre udržanie teplotného reťazca potravín, a to nielen v týchto horúcich dňoch, ale kedykoľvek počas roka.

Kontrolórom v logistickom sklade uľahčuje automatizácia ich prácu (Zdroj: Kaufland)

Tento sklad je, rovnako ako mnohé ďalšie priestory a predajne v Kauflande, vykurovaný odpadovým teplom z chladiacich agregátov. Rekuperácia je v 21. storočí nevyhnutnosťou pre všetkých zodpovedných predajcov, ktorým záleží na ochrane životného prostredia. Vďaka tejto metóde sa doposiaľ nevyužívané odpadové teplo z chladiacich regálov a chladiarenskej technológie stáva užitočným. A dokáže pokryť až 80 percent potrebného množstva tepla!

Technológie pomáhajú aj takto

Vďaka aplikáciám a správne nastaveným procesom majú zamestnanci Kauflandu podrobný prehľad o tom, čo v predajniach treba doplniť, kde sa chýbajúci tovar nachádza a ako ho čo najkratšou cestou dostať priamo k nám, zákazníkom.

Efektívnym pomocníkom sú aj patentované skladacie palety. Chránia zdravie zamestnancov, pretože sa z nich ľahšie vykladá tovar. Šetria emisie CO2, prepravné náklady, a tiež spotrebu baliacej fólie. Presnejšie, ide o úsporu 60 ton ročne, ktoré by 12-krát obmotali celé Slovensko.

Na streche centrálneho logistického skladu sa nachádza fotovoltický systém. Fotovoltika tu vyrába elektrickú energiu priamo zo slnečného žiarenia, čím pomáha ušetriť okolo 8 percent elektrickej energie za rok.

Aby boli potraviny nielen dobre dostupné, ale tiež prepravované ohľaduplne voči planéte a ľudskému zdraviu, potrebujeme pomoc technológií. V Kauflande majú inovatívne riešenia vždy prednosť. A špeciálne to platí v logistike.

