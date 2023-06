Autom, na horách či so psom: Aké cestovné poistenie potrebujete?

Chystáte sa tento rok na dovolenku k moru autom, beriete so sebou aj starých rodičov či preferujete skôr aktívnejšiu dovolenku v horách aj so svojím domácim miláčikom? Vás alebo vaše dieťa čaká študijný alebo jazykový pobyt v zahraničí, letná brigáda work and travel? Nech sa už vyberáte kamkoľvek, nezabudnite si so sebou pribaliť aj cestovné poistenie. Ako si vybrať to správne a na čo nezabudnúť, sme sa opýtali Evy Štefančínovej, produktovej manažérky cestovného poistenia z poisťovne Generali.

Galéria fotiek () Zdroj: Generali

Poďme pekne po poriadku. Ako si vybrať správne cestovné poistenie na dovolenku? Na čo všetko by sme mali pritom prihliadať?

Správne cestovné poistenie by malo zodpovedať našim potrebám a požiadavkám. Prihliadať by sme mali na poistné krytie, limity, územnú platnosť aj ponuku pripoistení či asistenčných služieb s ohľadom na cieľ našej dovolenkovej cesty a aktivity, ktoré tam plánujeme vykonávať. Rozdielne vyskladané cestovné poistenie totiž potrebujeme, ak sa vyberieme s rodinou na dovolenku autom do Chorvátska, iné, ak plánujeme aktívny oddych niekde v horách aj s naším psom, a iné, ak sa chystáme dovolenkovať na opačnom konci sveta. Pri výbere cestovného poistenia však vo všeobecnosti odporúčam siahnuť po komplexnom riešení s dostatočne vysokými poistnými limitmi. Výnimkou v cestovnom poistení totiž nie sú ani skutočne vysoké škody pri úraze alebo ochorení v hodnote 200-tisíc eur a viac, aj preto by sme uzatvorenie cestovného poistenia nemali brať na ľahkú váhu.

Keď hovoríte o komplexnom riešení, čo si pod tým máme predstaviť?

Ide o kombináciu jednotlivých poistných rizík, ktoré spoločne poskytujú poistnú ochranu. V tomto zmysle sme vytvorili aj naše nové cestovné poistenie, ktoré kryje klientov komplexne. Pre cesty do zahraničia je akýmsi základom poistenie liečebných nákladov, ktoré preplatí ošetrenie a hospitalizáciu v prípade ochorenia alebo úrazu, akútnej bolesti zubov či repatriáciu, ak príde k najhoršiemu. Okrem liečebných nákladov je potrebné uzavrieť si aj poistenie občianskej zodpovednosti za škodu, ktoré oceníme, ak naše deti na dovolenke poškodia tovar v obchode so suvenírmi, či nechcene spôsobíme škodu v hoteli, kde bývame. V prípade zimnej dovolenky vás napríklad v Taliansku bez tohto poistenia ani nepustia na svah. Ďalším dôležitým poistným rizikom je poistenie pátrania a záchrany v zahraničí, ktoré v Generali kryje záchranu v horách aj na vode. Odporúčam dohodnúť si aj úrazové poistenie, ktoré kryje trvalé následky v dôsledku úrazu, a poistenie batožiny, ktoré preplatí škodu v prípade krádeže alebo poškodenia batožiny a cestovných dokladov. Batožinu si v Generali môžete poistiť aj na vyššie poistné sumy, pričom poistenie sa vzťahuje aj na hodnotnú batožinu.

A čo ročné alebo krátkodobé cestovné poistenie, ktoré je výhodnejšie?

Krátkodobé cestovné poistenie sa oplatí, ak cestujete počas roka skutočne výnimočne. Pre klientov, ktorí cestujú pravidelne, resp. opakovane počas roka, však odporúčam dohodnúť si ročné cestovné poistenie. Kryje cesty v zahraničí, ale aj dovolenky na Slovensku. Obsahuje aj krytie nákladov pri záchrane na horách na Slovensku, ak vykonávate bežné dovolenkové aktivity ako turistika, lyžovanie, bežkovanie, snoubording či sánkovanie.

Čo v prípade, ak sa na dovolenku vyberieme vlastným autom? Je potrebné uzavrieť nejaké pripoistenie?

Ak ideme na dovolenku vlastným autom, odporúčam pripoistiť si asistenciu k motorovému vozidlu, ktorá poskytne nepretržitú pomoc pri riešení situácií, ktoré sa na cestách v zahraničí môžu vyskytnúť. Ide napríklad o poruchu vozidla, nehodu, poškodenie vozidla vandalmi, krádež či poškodenie zvieraťom. Asistencia sa pritom vzťahuje nielen na osobné motorové vozidlá, ale aj na motorky či obytné prívesy, ktorými ľudia tiež jazdia na dovolenky.

Mnohí na dovolenku cestujú radi autom aj preto, že so sebou môžu zobrať domáceho miláčika. Myslí cestovné poistenie od Generali aj na štvornohých členov rodiny?

Samozrejme, naše cestovné poistenie myslí aj na dovolenkujúcich chlpáčov. Stačí, ak si k svojmu cestovnému poisteniu uzavriete poistenie pre psa a mačku. Toto poistenie potom kryje vášho psa alebo mačku počas cesty v zahraničí. V prípade úrazu zvieratka poistenie preplatí náklady na nevyhnutnú veterinárnu starostlivosť či hospitalizáciu. Ak však zvieratku nebude možné pomôcť a veterinár odporučí utratenie, kryjeme, samozrejme, aj tieto situácie.

Tento rok sa k moru opäť chystajú tisíce Slovákov, no nie sú to len rodiny s malými deťmi, ale aj napríklad seniori. Ako je to s cestovným poistením pre starších ľudí? Niektoré poisťovne totiž ľudí nad 70 rokov poistiť nechcú...

V Generali si môžu ľudia uzavrieť cestovné poistenie bez ohľadu na svoj vek, či už ide o krátkodobé alebo ročné cestovné poistenie. Poistiť tak vieme bez problémov aj seniorov nad 70 rokov, ktorí majú na výber zo širokej ponuky poistného krytia a pripoistení.

Galéria fotiek () Zdroj: Generali

Už počas pandémie začali mnohí objavovať krásy Slovenska, ktoré sa stalo obľúbenou dovolenkovou destináciou aj pre domácich. Potrebujem cestovné poistenie, ak sa vyberám dovolenkovať na Slovensku?

Cestovné poistenie nie je povinnosťou, ale je zodpovedným prístupom k potenciálnemu riziku, ktoré nás na dovolenke môže stretnúť a ktoré so sebou prináša zvýšené náklady. To, že nám niekto ukradne batožinu alebo budeme potrebovať pomoc horských záchranárov, sa nám totiž môže stať na dovolenke v zahraničí, ale aj na Slovensku. Ak sa chystáte dovolenkovať s rodinou napríklad vo Vysokých Tatrách, cestovné poistenie s územným krytím pre Slovensko je určite dobrou voľnou. Kryje totiž záchranu vo vysokohorskom teréne a rovnako aj v jaskyniach, obsahuje poistenie občianskej zodpovednosti za spôsobenú škodu a tiež preplatí aj odcudzenú batožinu. Ak máte naše ročné cestovné poistenie, kryjeme vás aj na dovolenkách na Slovensku, pretože naše poistenie vás kryje od momentu opustenia miesta bydliska.

Počas pandémie sa populárnym stalo poistenie stornopoplatkov. Mnohí sa totiž báli, že im dovolenku na poslednú chvíľu skazí kovid. Nie je to však jediný dôvod, na ktorý sa toto poistenie vzťahuje.

Poistenie stornopoplatkov kryje nielen náhle ochorenie na kovid, ale aj iné nečakané situácie, pre ktoré klient a jeho spolupoistené osoby nemôžu na dovolenku vycestovať. Ide napríklad o náhle ťažké ochorenie alebo úraz, zistenie tehotenstva, strata zamestnania, súdne predvolanie, krádež cestovných dokladov, náhle ťažké ochorenie alebo smrť rodinného príslušníka či rozsiahla škoda na majetku, ktorá nastala tesne pred odchodom napríklad následkom počasia. Toto poistenie preplatí vyčíslené stornopoplatky za zrušený zájazd ako celok, alebo jednotlivé cestovné ceniny a poplatky za ubytovanie, za ktoré klient vopred zaplatil, a to až do výšky dohodnutého poistného krytia. Nárok na preplatenie nákladov má pritom nielen klient, u ktorého poistná udalosť nastala, ale aj jeho spolupoistení rodinní príslušníci a tri ďalšie spolupoistené osoby, s ktorými mal na dovolenku vycestovať.

Nie sú to však len spoločné rodinné dovolenky, mnohí rodičia posielajú počas leta svoje deti na jazykové pobyty do zahraničia alebo študovať do zahraničia na dlhší čas. Čo s cestovným poistením v takýchto situáciách?

Pre deti, ktoré sa chystajú na jazykový pobyt do zahraničia, odporúčam uzavrieť komplexné cestovné poistenie s územnou platnosťou podľa krajiny, kde pobyt prebieha. Rodičia majú na výber medzi krátkodobým cestovným poistením na konkrétne dni pobytu alebo môžu deti poistiť celoročne, pričom v zmluve je možné dohodnúť maximálnu dĺžku jednej cesty v trvaní 90 dní, ale aj jedného roka, čo je výhodné najmä pre rôzne výmenné pobyty, ktoré spravidla trvajú viacero mesiacov až rok. V prípade, že ide o študijný pobyt, máme v ponuke pre tento typ cesty poistenie na 6 alebo 12 mesiacov za výhodnú cenu.

A čo v prípade športovej súťaže alebo sústredení v zahraničí?

Ponúkame aj poistenie pre deti, ktoré sa chystajú na športové kempy, sústredenia či súťaže v zahraničí pre športy, ako je napríklad cyklistika, florbal, futbal, hokej, plávanie, tanec, tenis, volejbal a pod. Toto poistenie môžu rodičia deťom dohodnúť osobne v pobočke alebo telefonicky.

Čo v prípade starších detí alebo mladých dospelých, ktorí sa počas letných prázdnin vyberajú do zahraničia v rámci programov work and travel alebo tradične na letnú brigádu?

Poistiť, samozrejme, vieme aj ich. Opäť je vhodné siahnuť po komplexnom cestovnom poistení, ktoré obsahuje, poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie, poistenie pátrania a záchrany, poistenie občianskej zodpovednosti za škodu a poistenie batožiny. V prípade pobytov work and travel v Spojených štátoch či Kanade odporúčam siahnuť po vyššom poistnom limite s krytím škôd až do 1 milióna eur, keďže náklady na zdravotnú starostlivosť sú v týchto krajinách skutočne vysoké. Keďže ide o letnú brigádu, na ktorej budú študenti vykonávať určitý druh manuálnej práce, treba na zmluve poistiť aj riziko manuálna práca.

Ako postupovať, keď sa nám v zahraničí stane nejaká poistná udalosť?

V prvom rade je potrebné zavolať na asistenčné služby, ktoré poskytnú klientovi pomoc v núdzi v zahraničí, a to 24 hodín, 7 dní v týždni. Komunikácia pritom prebieha v slovenčine alebo češtine, netreba sa tak báť nejakých komunikačných bariér.

Galéria fotiek () Zdroj: Generali

Kde nájdeme telefónne číslo na asistenčné služby?

Pri uzatváraní cestovného poistenia dostane každý klient asistenčnú kartičku s telefónnym číslom na asistenciu, ako aj číslom jeho poistnej zmluvy, aby vedel, kam má zavolať v prípade núdze. Asistenčné kartičky máme aj v digitálnej forme. Klient ju dostane e-mailom hneď pri dohodnutí poistenia a vie si ju jednoducho uložiť aj do virtuálnej peňaženky vo svojom smartfóne. Samozrejme, číslo na asistenčné služby nájdete aj na našom webe v sekcii Kontakty.

S čím všetkým dokážu pomôcť asistenčné služby?

Asistenčné služby poskytujú celú škálu pomoci. V rámci základného krytia vám odporučia zdravotnícke zariadenie, dohodnú termín na vyšetrenie, vo vybraných zdravotníckych zariadeniach zabezpečia priamu úhradu nákladov, aby ste nemuseli použiť svoju vlastnú hotovosť alebo kreditnú kartu. V naliehavých prípadoch zaistia lieky, prevoz ambulantným lietadlom či repatriáciu späť do vlasti za účasti plne vybaveného lekárskeho tímu. V prípade straty cestovných dokladov pomôžu s ich znovuobstaraním a podobne. Prémiové asistenčné služby pomôžu navyše aj s vyplatením kaucie v prípade zadržania vo väzení, zabezpečia právnu pomoc, poskytnú veterinárnu asistenciu alebo pomôžu, ak počas vášho pobytu v zahraničí váš domov zasiahnu živelné udalosti alebo vás vykradnú.

Nech sa už toto leto vyberiete kamkoľvek, nezabudnite si so sebou pribaliť cestovné poistenie od Generali. Uzavrieť si ho môžete v ktorejkoľvek pobočke, telefonicky na čísle 02/38 11 11 16, ale aj jednoducho online na www.generali.sk.