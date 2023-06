Art Film Fest opäť v Amfiteátri U. S. Steel Košice

„V U. S. Steel Košice žijeme spolu s naším mestom a regiónom a podporujeme mnohé oblasti, ktoré sú pre život komunity dôležité. Kultúra je jednou z nich. Tešíme sa, že kultúrny a spoločenský život obohatí pestrá ponuka Art Film Festu,“ hovorí James Bruno, prezident spoločnosti U. S. Steel Košice, ktorá je jedným z reklamných partnerov podujatia.

Počas ôsmich festivalových dní sa každý večer po zotmení uskutoční aj projekcia pod holým nebom. V najväčšom „prírodnom“ kine na Slovensku bude možné v dňoch 16. – 23. júna vidieť filmy z rôznych programových sekcií. Art Film Fest v kine pod hviezdami odštartuje mimoriadne úspešná retro komédia o organizovanom zločine a korupcii v 90. rokoch s názvom Invalid, ktorá je v rámci festivalu zaradená do sekcie Slovenská sezóna.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Art Film Fest

Sekcia Panoráma ponúkne spolu štyri filmy z troch rozdielnych kontinentov. Španielska hororová dráma 13 vyháňaní diabla sa inšpirovala skutočnými záznamami o exorcizme v novodobom Španielsku. Efekty, za ktoré bol film nominovaný na prestížnu filmovú cenu Goya si budete na veľkom plátne môcť užiť 18. júna. Hororového zástupcu bude mať na Art Film Feste aj americká kinematografia. Pôjde však o podstatne odľahčenejšiu záležitosť. Členovia svetoznámej rockovej kapely Foo Fighters si vo filme Štúdio 666 zahrali samých seba, aby na filmové plátno preniesli svoju umeleckú krízu pri tvorbe ich 10. albumu. Témou komediálneho slasheru, ako podžánru hororového filmu, je metaforické prirovnanie princípov hudobného priemyslu k diabolským zákonom. Neľahký život hudobníkov na výslní neskôr, žiaľ, potvrdila aj tragická smrť člena kapely – bubeníka Taylora Hawkinsa, ktorý zomrel v hotelovej izbe, presne mesiac po uvedení filmu Štúdio 666 do kín. Pre lídra skupiny Davea Grohla to bola už druhá tragická skúsenosť po tom, ako v roku 1994 zomrel Kurt Cobain, spevák kapely Nirvana, v ktorej bol Grohl bubeníkom.

Panoráma predstaví v Amfiteátri U. S. Steel Košice aj panamskú tínedžerskú drámu Dcéry o sestrách Marine a Lune, ktoré prichádzajú do Panamy, aby našli svojho otca, ktorý ich pred rokmi opustil a v kine pod holým nebom sa predstaví aj srbská snímka Hrdinovia robotníckej triedy o vykorisťovaní robotníkov na stavenisku, ktorí sa budú musieť vzoprieť bezcitnému manažmentu.

Program amfiteátra ponúkne aj dva filmy od našich južných a severných susedov. Maďarský výpravný kostýmový film Hadikvyrozpráva príbeh husárskeho poľného maršala slovenského pôvodu Andreja Hadika, ktorému sa v službách cisárovnej Márie Terézie podarilo v roku 1757 obsadiť Berlín a získať si tak priazeň a dôveru panovníčky. Poľská historická kriminálna komédia Nebezpeční džentlmeni naopak vezme divákov a diváčky do prostredia tatranského mesta Zakopane, kde sa okolo roku 1914 s obľubou schádzali a zabávali osobnosti poľskej kultúrnej a umeleckej scény. Hrdinovia – intelektuáli musia po prehýrenej noci vyriešiť záhadu mŕtveho muža, ktorého práve objavili, čo v politicky turbulentnom časopriestore predvojnového Poľska nie je vôbec jednoduché.

Koncertný film Aretha Franklin: Amazing Grace (1972), ktorý po desaťročia ležal nespracovaný v archíve, ožil pod rukami skladateľa a režiséra Alana Elliotta a v roku 2019 priniesol svetu živý gospelový album svetoznámej speváčky. Dlhoročné problémy so zostrihaním aj uvedením jedinečného filmu z prostredia amerického baptistického kostola do svetovej distribúcie len podčiarkujú príznačnosť názvu programovej sekcie – Láska & anarchia, ktorá vždy prinášala originálne snímky, ťažko zaraditeľné do bežných filmových kategórií či žánrov.

Košický amfiteáter, známy pod festivalovým názvom Amfiteáter U. S. Steel Košice, patrí medzi ikonické miesta metropoly východu. Tradícia filmovej projekcie v tejto lokalite siaha až do 60. rokov minulého storočia, kedy sa objekt pýšil najväčším filmovým plátnom v Československu. Okrem množstva podujatí Amfiteáter už niekoľko rokov hostí aj najstarší a najväčší filmový festival na Slovensku – Art Film Fest.

Program filmov premietaných v Amfiteátri U. S. Steel Košice počas Art Film Festu:

16.6. Invalid (Slovensko)

17.6. Štúdio 666 (USA)

18.6. 13 vyháňaní diabla (Španielsko)

19.6. Hadik (Maďarsko)

20.6. Aretha Franklin: Amazing Grace (USA)

21.6. Nebezpeční džentlmeni (Poľsko)

22.6. Dcéry (Panama, Čile)

23.6. Hrdinovia robotníckej triedy (Srbsko)

Všetky projekcie sa začínajú o 21:30.

Viac sa o programe 29. ročníka Art Film Festu dozviete na stránke festivalu https://aff.cinepass.sk/



