Štartuje súťaž FIELDMANN Najkrajšia predzáhradka a balkón 2023. Wow, za tieto ceny sa oplatí poslať fotku!

Hoci je počasie ešte stále premenlivé, v niektorých oblastiach už veselo kvitnú jarné záhony s tulipánmi, prvosienkami, narcismi. Predzáhradky sa tak začínajú vyfarbovať do tých najkrajších farebných kombinácií, aké dokáže vytvoriť len príroda. Nenechávajte si svoje krásne kvetinové záhony pred domom iba pre seba, susedov a okoloidúcich! Pochváľte sa nimi a vaša usilovná starostlivosť môže byť odmenená. Značka náradia pre dom a záhradu FIELDMANN teraz hľadá najkrajšiu slovenskú predzáhradku a možno práve tá vaša bude tá NAJ.

Produkty FIELDMANN s úsmevom výhodne nakúpite v PLANEO

Prvý ročník súťaže FIELDMANN hľadá najkrajšiu predzáhradku bol mimoriadne úspešný a tak tento rok k dvom kategóriám Vidiecka predzáhradka a Mestská predzáhradka pribudla tretia – Balkón. Za mestské predzáhradky sa považujú predzáhradky, ktoré sú pred bytovkou, resp. panelákom a za vidiecke predzáhradky pred rodinným domom, chatou, chalupou. Kategória Balkón je určená obyvateľom panelákov, ktorí svojou starostlivosťou osviežujú pohľad na šedivé sídliskové fasády domov.

Galéria fotiek (5) Minuloročná víťazka v kategórii Mestská predzáhradka bola dielom Rastislava Sarneckého

Zdroj: R.S.

Ako sa zapojíte do súťaže?

Súťaž prebieha na FB Fieldmann SK a zapojiť sa do nej je úplne jednoduché. Stačí sem poslať fotku svojej predzáhradky alebo balkóna s uvedením kategórie a miesta, kde sa nachádza. Fotky môžete posielať aj viackrát, zakaždým, keď vaša predzáhradka alebo balkón zmení svoj ráz. Prvých troch víťazov v každej kategórii určí počet LIKE pod fotkou, preto nezabudnite upozorniť aj svojich priateľov a blízkych, aby sa do hlasovania zapojili.

Výhry sú naozaj lákavé!

Na výhercov súťaže FIELDMANN Najkrajšia predzáhradka a balkón 2023 čakajú výhry od českej značky náradia pre dom a záhradu FIELDMANN:

Kategória Balkón

Galéria fotiek (5) Zdroj: FIELDMANN

miesto – balkónový set FIELDMANN FDZN 4010-T miesto – stolný gril FIELDMANN FZG 1103B miesto – záhradné príslušenstvo FIELDMANN FZNR 1104 + FIELDMANN FZO 2111

Kategória Vidiecka predzáhradka

Galéria fotiek (5) Zdroj: FIELDMANN

miesto – záhradná rotačná kosačka FIELDMANN FZR 4003-79BH miesto – záhradné lehátko FIELDMANN FDZN 4009-T miesto – záhradný vozík FIELDMANN FZO 4001

Kategória Mestská predzáhradka

Galéria fotiek (5) Zdroj: FIELDMANN

miesto – krovinorez FIELDMANN FZS 5025-B miesto - záhradný fukár FIELDMANN FZF 4008-E miesto – záhradné príslušenstvo FIELDMANN FZNR 1104 + FIELDMANN FPL 4001

Pozrite si všetky minuloročné predzáhradky v súťaži!

- reklamná správa -