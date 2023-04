Charitatívna akcia Hudba bez bariér vypukne 17. júna, Mária Čírová príde aj so svojimi deťmi!

Galéria fotiek (5) Zdroj: PARASPORT24

V poradí jedenáste pokračovanie jedinečného podujatia organizuje opäť občianske združenie PARASPORT24 a výťažok z koncertu poputuje na pomoc rodinám! Speváčka Mária Čírová účinkovala už v prvej edícii Hudby bez bariér, ktorá sa konala v roku 2015.

„S podujatím Hudba bez bariér som už v minulosti spolupracovala, dokonca

na jej prvom ročníku. Veľmi sa teším, že táto akcia stále krásne funguje a že tento ročník podporím aj ja mojím koncertom. Pomoc v akejkoľvek podobe je pre mňa nesmierne dôležitá. Pravidelne sa zúčastňujem na podobných akciách a v poslednom čase beriem so sebou aj naše deti, lebo podľa mňa je veľmi dôležité k takejto spolupatričnosti viesť aj novú generáciu. Zároveň ich to naučí aj vďačnosti za to, čo majú,“ vyznala sa Mária Čírová.

Občianske združenie PARASPORTt24 vzniklo v roku 2006 a venuje sa organizácii rôznorodých projektov na podporu ľudí s hendikepom. Aj tentokrát prináša charitatívnu akciu, z ktorej výťažok poputuje na pomoc ľuďom v rámci Trenčianskeho kraja. Fanúšikovia si užijú neopakovateľnú atmosféru na vyše dvojhodinovom hudobnom programe.

„S Majkou sa poznáme od prvého koncertu, ktorý sme robili v októbri 2015 v bratislavskom Istropolise, bola to prvá edícia Hudba bez bariér. Obaja navzájom vnímame svoju prácu a mne sa tá jej veľmi páči. Myslím si, že je jedna z najlepších speváčok na Slovensku. Jej tvorba je skvelá, má dušu a pozitívnu emóciu,“ nešetril chválou organizátor podujatia Miroslav Buľovský z občianskeho združenia PARASPORT24.

Mária Čírová aktuálne finalizuje termíny svojho ďalšieho megaúspešného Vianočného turné a na svojich fanúšikov sa veľmi teší.

„Bola som na nejaký čas kvôli zraneniu odstavená a musím povedať, že ma to veľa naučilo. Znova sa mi potvrdzuje, že všetko sa deje pre niečo. Každopádne už som našťastie úplne v poriadku a teším sa na všetky stretnutia s fanúšikmi. Zaspievame si spolu všetky moje obľúbené pesničky a samozrejme sa môžu tešiť aj na moju fantastickú kapelu,“ prezradila Mária Čírová.

Hudba bez bariér sa po minuloročnom úspechu bude opäť konať v krásnom prostredí Vrchu Butkov nad obcou Ladce. Okrem Márie Čírovej sa diváci môžu tešiť na Martina Haricha, Petra Bažíka, Margarétu Ondrejkovú a Dávida Bílka.

„V prvom rade sa teším na to, že budeme opäť pomáhať ľuďom ktorí to potrebujú. A samozrejme aj na to, že sa opäť stretneme priatelia, ľudia s hendikepom a ľudia, ktorí prídu koncert podporiť. Keď chceme robiť dobré veci, musíme ich robiť s dobrými, aj ja som hrdý na to, že ich okolo seba mám,“ uzatvára Miroslav Buľovský.

Vstupenky na jedenáste pokračovanie projektu Hudba bez bariér 17. júna 2023 si môžete kúpiť na Predpredaj.sk Všetky informácie nájdete na www.parasport24.com. Miesto konania: https://krizbutkov.sk/kontakt/informacie

