Máte doma smartfónové dieťa? Vezmite ho na výlet do Afriky v dobrodružnom muzikáli!

Príbeh je o malom dievčatku, ktoré prichádza na prázdniny k svojmu strýkovi Baltazárovi. Keďže rodičia odcestovali na pracovnú cestu, Sofii je po večeroch smutno. A tak jej strýko pripraví prekvapenie. Spoločne sa vyberú za rodičmi do Afriky. Na dobrodružnej ceste zažijú neuveriteľné zážitky, stretnú nových priateľov, dokonca sa dostanú do ohrozenia života. Ako sa dostanú z týchto problémov? To diváci uvidia v pútavom, ale zároveň poučnom rozprávkovom príbehu plnom veselých piesní, vtipných dialógov a zábavy.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Dobrodružstvo v Afrike

„Deti moje smartfónové," začína Strýko svojou typickou vetou a pokračuje: „Už sa na vás veľmi teším. Neviem sa dočkať, že znovu navštívime rôzne slovenské mestá. Na predstaveniach sa totiž vždy udeje čosi neočakávané a preto niet divu, že zažívame veľa zábavy. Šíriť dobrú

náladu je mojím poslaním, ale zároveň sa snažím motivovať deti k pohybu a aspoň počas prázdnin ich odpútať od mobilov a tabletov,“ dodáva Strýko Baltazár, ktorý každé svoje predstavenie pripravuje tak, aby malo pre deti pridanú hodnotu a naučilo ich niečo nové. Záležať si tvorcovia dali aj na prekrásnych kostýmoch, aké v inom detskom predstavení na Slovensku

zaručene neuvidíte. Boli totiž šité v Británii.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Dobrodružstvo v Afrike

Pripravte sa na večer plný smiechu a rozžiarené očká svojich ratolestí. Tentokrát zablúdime do ríše fantázie, čarovného sveta hračiek a neuveriteľných zážitkov. Ale hlavne, ocitneme sa v rozpálenej Afrike a stratení v džungli. Okrem Strýka Baltazára môžu deti stretnúť aj obľúbenú postavu Macka

Popletka známu z TV relácie Telka Strýka Baltazára.

„Vyzerá to tak, že tento rok bude naozaj plodný. Práve sme dotočili štvrtú sériu televíznej relácie Telka Strýka Baltazára, ktorá na obrazovkách beží už druhý rok. Vydávame nové DVD muzikálu Dobrodružstvo v Afrike, ktoré plánujeme v máji v Bratislave pokrstiť. Okrem divadelného turné nás čaká kopec vystúpení na festivaloch, kúpaliskách, či rôznych podujatiach.“ dopĺňa vždy dobre naladený Strýko Baltazár.



„Už teraz vám viem prezradiť, že sa môžete tešiť na úžasnú šou, zábavné postavy náčelníka Bonga, bláznivého domorodca Buba, či prešibanú opicu. Dokonca nám v sále bude horúco, keď nás domorodci posadia k ohnisku.“ hovorí Baltazár. „Pozývame všetky rodinky s deťmi a všetkých, ktorí majú radi divadlo. Na jar navštívime zopár vybraných miest na Slovensku. Pre

veľký záujem sme pridali ďalšie mestá, ktoré navštívime na jeseň.“ dodal na záver pre všetkých fanúšikov, ktorí by sa mali so zakúpením lístkov rozhodne poponáhľať. Nájdete ich na Predpredaj.sk.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Dobrodružstvo v Afrike

- reklamná správa -