Stand up show Reprodukcia už onedlho v ŽiWELL Kursalone!

Stand up comedy show českého herca Filipa Tellera o deťoch, rodičoch, výchove a rozhodnutiach, ktoré nejde vziať späť. Predstavenie je vhodné pre existujúcich rodičov, ale aj pre tých, ktorí sa ešte len zamýšľajú nad tým, či sa nimi stať. Na vlastné oči sa môžete prísť presvedčiť už 26. apríla do ŽiWELL Kursalonu v Piešťanoch.

Filip Teller je absolventom prestížnej JAMU v Brne a pôsobil napríklad v Mestskom divadle Zlín, divadle Husa na provázku alebo Divadle Bolka Polívku. Práve tam potom štyri roky moderoval vlastnú talkshow s názvom Tell or Show, do ktorej prijali pozvanie Tomáš Klus či Michael Kocáb.

Objavil sa aj v epizódnych úlohách v českých seriáloch ako Specialisté, Labyrint a Sex O’Clock. V súčasnosti sa venuje písaniu celovečerných divadelných hier a stand up komédii, ktoré uvádza pod vlastnou značkou.

V tej najnovšej s názvom Reprodukcia sa dozviete napríklad, čo si myslí reprodukčný potenciál alebo ako si vybrať vhodného potomka ešte pred jeho narodením. A keby ani toto nestačilo, určite vám pomôže typológia rodičov, či už na vyrovnanie sa s vlastnými traumami alebo pochopenie tráum svojich (potenciálnych) detí. Filip Teller deti nemá. Ako sám hovorí, mohol by mať, ale je si vedomý rizík tohto zodpovedného rozhodnutia. K deťom, na rozdiel od izbových rastlín, totiž musíte mať vzťah.

Lenže biologické hodiny tikajú a túžba po zachovaní rodu a daňovej úľave môže byť častokrát silnejšia než obava z preľudnenia. Nastáva teda čas položiť si zásadné otázky týkajúce sa reprodukcie: Mať či nemať? A má to dnes ešte zmysel? Na tieto a mnohé ďalšie otázky bude hľadať Filip Teller odpovede vo svojom reprodukčnom stand upe plnom úvah a ironického humoru 26. apríla v piešťanskom ŽiWELL Kursalone. Vstupenky za zvýhodnenú cenu nájdete exkluzívne v sieti Predpredaj.sk

