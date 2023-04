Investovanie nemusí byť strašiakom: Mnohé obavy už neplatia

Galéria fotiek (3) Zdroj: Tatra Banka

Slováci využívajú až milión investičných sporení. To naozaj nie je málo a svedčí to o obľúbenosti a dostupnosti tohto produktu. Investovanie totiž nie je len pre finančných žralokov, ako si to v minulosti mnohí mysleli. Pozreli sme sa preto na najčastejšie mylné predstavy a obavy spojené s investovaním.