Toto je HOT - vraví rapper Kinny Zimmer

Už to cítite? Ožívate? Keď to máte rovnako a neviete sa dočkať jarných prechádzok, behov a ležérnych športových outfitov, ktoré nebude treba maskovať pod vetrovkami, chce to už len nové tenisky!

Inšpirujte sa outfitmi trendsetterov? Dobrý prístup! Sú vždy v strede diania a štýl má väčšina z nich v malíčku. Inak to nie je ani v prípade Kinnyho Zimmera – rappera, ktorý je hlasom mladej generácie a a na Instagrame má takmer polmiliónovú základňu fanúšikov. Je aktuálnym ambasádorom najnovšej kolekcie Wonderland od CCC.

Prepojenie dynamiky, pohodlia, štýlu – to je najnovšia kolekcia Wonderland, ktorú Kimmy v kampani stelesňuje. Výberovka tých najtrendovejších urban kúskov síce nesie názov, ktorý by mohol evokovať zázraky – no pravda je taká, že najväčším zázrakom je pocit byť sám sebou a cítiť sa v outfitoch a nových teniskách ako vo svojej druhej koži. Pohoda a pohodlie je presne to, čo určuje náladu, v ktorej sa ponesie celá nasledujúca módna sezóna.

Najlepšie z najlepšieho

Kolekcia je výnimočná tým, že združuje to najtrendovejšie z portfólia globálnych značiek Reebok, Puma, Champion, New Balance, Kappa a Vans. Streetstyle bude túto jar v nových formách, živých aj nadčasových farbách, dominovať mu budú colorblocky a výrazné kontrasty.

V jarnej ponuke CCC nájdete klasické tenisky, štýlové modely s výškou až po členky ale aj množstvo farebných a strihových prevedení tenisiek, ktoré sú na aktuálnom módnom piedestáli – tenisky na platformách. Hru tvarov, farieb a zaujímavých kombinácií si užijú tí, ktorí korunujú jednofarebné outfity teniskami, ktoré plnia funkciu najvýraznejšieho prvku.

Jednoduché, neutrálne a nesmrteľné tenisky v čiernej, bielej a béžovej farbe rozžiaria oči tým z vás, ktorí sa vedia hrať s kombináciami a youngsterskou bodkou za ich outfitom sú práve nadčasové tenisky.

Ste pripravení spraviť miesto na poličke niektorej z noviniek z kolekcie Wonderland od CCC? Dobré rozhodnutie! Vyberajte v kamenných predajniach, prezerajte a nakupujte aj na e – shope ccc.eu/sk a nezabudnite ani na aplikáciu CCC a členstvo v Klube CCC, vďaka ktorému si budete môcť užívať množstvo zliav, výhod a eventov pre tých najvernejších z vás.

- reklamná správa -