AURES Holdings sa pripravuje na elektromobilitu, má stratégiu aj nový tím

Galéria fotiek (1) Zdroj: AURES Holdings

Faktický zákaz predaja nových áut so spaľovacím motorom od roku 2035 či plánovaná a kritizovaná emisná norma Euro 7 sú nesporným krokom k prechodu na bezemisnú mobilitu v Európe. Skupina AURES Holdings, ktorá je najväčším predajcom ojazdených automobilov v strednej Európe, sa naň chystá už teraz. V tomto roku plánuje investovať do infraštruktúry vyše stotridsaťtisíc eur a ďalej rozšíri ponuku ojazdených hybridov a elektromobilov. Do roku 2025 chce mať všetky svoje pobočky prispôsobené aj na predaj rôznych typov batériových vozidiel, vrátane doplnkových produktov, ako sú napríklad dobíjacie káble a wallboxy. Zákazníkom bude k dispozícii aj špecialista na bezemisné vozidlá, ktorý dokáže odpovedať na všetky otázky ohľadom prevádzky týchto automobilov. Na zavádzanie elektromobility AURES Holdings vypracoval komplexnú stratégiu a vytvoril špecializovaný tím, ktorý ju bude realizovať.