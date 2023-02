Choď kamkoľvek, rob čokoľvek

SUV bolo vždy synonymom pre dobrodružstvo a slobodu bez ohľadu na to, ako si slobodu a dobrodružstvo predstavujeme. Preto modelový rad Jeep® ponúka každému presne také SUV, ktoré vyhovuje jeho predstavám a konkrétnym potrebám. Vďaka modelom Renegade, Compass, Avenger, Grand Cherokee, Wrangler a Gladiator je ľahké nájsť optimálne a správne riešenie.

Jeep® Compass bol navrhnutý tak, aby mal viac európsky štýl. Vyznačuje sa tak lepšími povrchovými úpravami a vyspelými palubnými technológiami. V čom tkvie jeho tajomstvo? V spojením dvoch duší značky Jeep® – offroadovej a mestskej. Môže sa pochváliť excelentnou jazdnou dynamikou a dômyselnejšou bezpečnosťou a konektivitou. K dispozícii má viac než 70 prvkov aktívnej a pasívnej bezpečnosti v kombinácii s najnovšími technológiami a technickými riešeniami. Jeep® Compass sa môže pochváliť vlajkovou loďou infotainmentu Uconnect™. Systém sa vyznačuje 10,1" Ultra HD obrazovkou a poskytuje doslova bleskovú rýchlosť prístupu k príkazom cez intuitívnejšie používateľské rozhranie.

Jeep® Renegade je stelesnením nezameniteľného dizajnu, vďaka ktorému je vždy v centre pozornosti. Jeho hranaté tvary v kombinácii s ostrými líniami odrážajú typický štýl Jeep®, ktorý podporujú aj 7 - otvorová maska chladiča, zaoblené LED svetlomety alebo lichobežníkové blatníky.

Evolúcia značky Jeep® odráža jej základné hodnoty slobody, dobrodružstva, autentickosti a vášne. Posledný krok evolúcie značky Jeep® vedie do sveta elektrifikácie. Túto evolúciu sprevádzalo niekoľko fáz, ktoré viedli od hybridu k plug-in hybridnému pohonu, ktorý posúva legendárne schopnosti všetkých modelov do ďalšej dimenzie.

Hnacie ústrojenstvo Jeep® e-Hybrid zaručuje na rozdiel od tradičných mild-hybridných vozidiel plne hybridný jazdný zážitok vďaka elektrickému motoru, ktorý sa zapína počas parkovacích manévrov, fáz dobiehania a jazdy v nízkej rýchlosti. V rýdzo elektrickom režime zaisťuje dojazd na niekoľko kilometrov.

Jeep® znovuobjavuje pohon všetkých kolies tým, že preslávené schopnosti 4x4 kombinuje so silným elektromotorom. Zatiaľ čo spotreba paliva a emisie sa znižujú, výkon a schopnosti sa zvyšujú. 4xe je kľúčom k novému spôsobu mobility, ktorý rozvíja to pravé dobrodružstvo so značkou Jeep®.

Inými slovami povedané, či už ide o praktickú potrebu mobility alebo túžbu zažiť vzrušujúce každodenné dobrodružstvo, modely Compass a Renegade sú pripravené poskytnúť dokonalú rovnováhu medzi výkonom, emóciami, racionálnym využitím a snami o slobode a dobrodružstve. Všetko v duchu sloganu značky: „Go Anywhere, Do Anything“. Aj po 80 rokoch zostáva Jeep stále Jeepom.

