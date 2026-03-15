Napätie pri Taiwane opäť rastie: Čínske stíhačky sa po pauze vrátili k ostrovu!

TAIWAN - Taiwan dnes po viac ako dvojtýždňovej nečakanej prestávke oznámil návrat rozsiahlych aktivít čínskeho letectva okolo ostrova. Prestávka čínskych vojenských letov vyvolala v Taiwane špekulácie o motívoch Pekingu, napísala agentúra Reuters.
Čína, ktorá Taiwan považuje za svoje územie, zvyčajne vysiela okolo ostrova každý deň stíhačky, drony a ďalšie vojenské lietadlá. Prerušenie býva väčšinou spôsobené zlým počasím. Podľa dnešného hlásenia taiwanského ministerstva obrany bolo za posledných 24 hodín zaznamenaných 26 čínskych vojenských lietadiel, sústredených hlavne nad Taiwanským prielivom. Posledný podobný incident bol hlásený 25. februára, keď bolo zaznamenaných 30 lietadiel po tom, ako Peking oznámil ďalšie spoločné cvičenie rôznych zložiek armády.
Od 27. februára do 7. marca Taiwan nehlásil žiadne čínske lietadlá. Potom sa objavili iba jednotlivé stroje v juhozápadnej oblasti ostrova. Čína neposkytla žiadne vysvetlenie a neodpovedala ani na ďalšiu žiadosť o pripomienky. Čínsky Úrad pre záležitosti Taiwanu však v sobotu neskoro večer ostro kritizoval taiwanského prezidenta Laja Čching-teza za jeho prejav o potrebe zvýšiť obranné výdavky a chrániť demokraciu ostrova.
Dôvody na zmiznutie môžu byť rôzne
Podľa taiwanských úradníkov a odborníkov mohli byť dôvody dočasného zmiznutia lietadiel rôzne, od prehodnotenia nátlakovej kampane Pekingu pred plánovanou návštevou amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne od 31. marca až po pokračujúcu čistku medzi vysokými čínskymi generálmi. Taiwanský minister obrany Wellington Koo zdôraznil, že aj keď lietadlá zmizli, čínske vojnové lode okolo ostrova zostali a hrozba Pekingu nepominula.
Čína považuje demokraticky spravovaný Taiwan za vzbúreneckú provinciu a za legitímnu súčasť svojho územia, s ktorým sa znovu spojí, aj keby to malo byť podľa jej slov silou. Na ostrov vyvíja vojenský tlak tým, že do jeho blízkosti pravidelne vysiela vojnové lode aj lietadlá. Podľa oficiálnej politiky jednej Číny, ktorú Peking uplatňuje, na ostrove neexistuje samostatná politická entita. Taiwan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastnú vládu a organizuje vlastné voľby. Drvivá väčšina krajín ho ale ako samostatný štát neuznáva, aj keď mnoho krajín s ním udržiava čulé obchodné vzťahy.